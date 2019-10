Undrer sig efter Ståle-udbrud: Vi har ikke hørt fra FC København

Der blev ikke lagt fingre imellem, da FC Københavns cheftræner, Ståle Solbakken, torsdag aften udtrykte sin irritation over holdets kampprogram dette efterår.

Udgangspunktet er pokalkampen mod FC Nordsjælland i næste uge, der er placeret underligt, mener Solbakken med reference til holdets to Europa League-kampe mod Dynamo Kiev samt en superligakamp oveni det hele.

- Det irriterer mig grænseløst. At det lykkes dem at lægge en pokalkamp på torsdag, sagde han til blandt andet Ekstra Bladet efter 1-1-kampen mod Dynamo.

Solbakken foreslog selv, at man flyttede pokalkampen til efter nytår.

- Hvorfor gør vi det? Hvorfor? Hvorfor straffer vi os selv? Vi vil gerne have flest mulige point til dansk fodbold, og de sidder i DBU og kampudvalget og siger ’vi må blive bedre i Europa og gøre det og det’.

- Det er bare en pokalkamp, og det ville ikke være uretfærdigt, hvis vi skulle spille mod FC Nordsjælland efter jul. Hvorfor skal den ligge midt i vores allerhårdeste periode? Hvorfor?

Havde sagt ja på stedet

Kritikken er fredag blevet modtaget med en vis undren hos Divisionsforeningen.

- Jeg vil ikke forholde mig til Ståles kritik, men kan bare sige, at vi på intet tidspunkt har fået et ønske fra FC København om, at den kamp ikke skal spilles på det tidspunkt, og klubben har ikke bedt om at få den rykket, siger direktør Claus Thomsen til bold.dk.

Heller ikke hos NENT, Nordic Entertainment Group, der har rettigheder til Sydbank DBU Pokalen, har man været i dialog med FC København om situationen

- Første gang jeg hører om problemer med FCK’s pokalkamp mod FCN er fra Ståle efter kampen i Kiev, siger Group Head of Sports, Kim Mikkelsen, til Ekstra Bladet.

- Vi har på intet tidspunkt fået forelagt muligheden for at spille pokalkampen i februar. Og hvis det var sket, havde vi sagt ja på stedet. Siger Kim Mikkelsen.

Ingen indvendinger i september fra FCK

Kampprogrammet har været fastlagt i lang tid, mens det er en måneds tid siden, kampen mellem FC København og FC Nordsjælland blev fastsat til torsdag.

Desuden er det en måned siden, Divisionsforeningen tog fat på planlægningen af næste sæsons Superliga. Claus Thomsen understreger overfor bold.dk, at det er samme fremgangsmåde år efter år. Han tilføjer, at man efter de første møder tager programmet op et par gange efterfølgende, og derefter ligger den endelige kalender fast i februar.

Omkring sæsonafslutning kender man til, hvem der rykker op i Superligaen, og derfra finkæmmes programmet, og der tages hensyn til ønsker fra klubberne. Det kan eksempelvis være europæiske kampe.

Claus Thomsen fortæller, at der i slutningen af september, hvor kampene til fjerde runde af pokalturneringen ikke var indvendinger fra FCK.

FC Københavns program:

24. oktober: Dynamo Kiev-FC København 1-1

28. oktober: AGF-FC København

31. oktober: FC København-FC Nordsjælland

3. november: FC København-SønderjyskE

7. november: FC København-Dynamo Kiev

10. november: FC Midtjylland-FC København

