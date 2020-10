Undrer sig over Ståle-fyring

Den forgangne weekend blev skudt i gang med stor nyhed i det danske fodboldmiljø.

FC København sagde farvel til manager Ståle Solbakken, der ellers har haft stor succes i hovedstadsklubben.

Men efter en tung sæsonstart fik FCK-ledelsen altså nok. Nordmanden blev sendt på porten. En beslutning, der kommer bag på den tidligere landstræner for Danmark Åge Hareide.

- Det var først og fremmest meget overraskende. Ståle har en stærk position i København og har gjort det fantastisk der i to perioder, siger Hareide til NRK ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Fodbold går af og til ad nogle underlige veje, og det var vel lidt underligt, at Ståle blev fyret så tidligt på sæsonen. De (FCK, red.) har kæmpet i sæsonstarten, men det er stadig tidligt.

Ståle Solbakken seneste periode som manden i spidsen for FC København startede i 2013. Inden da var han også manager i klubben fra 2006 til 2011. Han nåede blandt andet at føre FCK til otte danske mesterskaber, senest i 2018/19-sæsonen.

Solbakken har endnu ikke udtalt sig offentligt efter afskeden med FCK. Mandag skriver Ekstra Bladet, at Solbakken i en sms til avisen har skrevet, at han har brug for at sunde sig, og at der går et stykke tid, før han udtaler sig.

