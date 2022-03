Ups: Vækkede det forkerte hotel

En stor mængde fyrværkeri blev i nat affyret mod et hotel på Amager. Bagmændene var formentlig en gruppe FCK-fans, som forsøgte at forstyrre PSV-spillernes nattesøvn. Men de sov et helt andet sted

Den sorte himmel over Hotel Radisson på Amager blev for en stund lyst unaturligt op natten til torsdag.

På parkeringspladsen foran den store bygning havde en gruppe bevæbnet sig med fyrværkeri, og det blev flittigt skudt op i luften, som var det nytårsaften.

Men det var - som kalenderen afslører - ikke tilfældet. De ansvarlige var formentlig supportere af FC København, som torsdag aften spiller en skæbnesvanger Conference League-kamp mod PSV Eindhoven i Parken.

Fangrupperingen forsøgte at forpurre PSV-spillernes søvn, men den hollandske storklub var slet ikke indlogeret på hotellet, hvorfor de omtalte tilhængere altså var gået forgæves.

Det bekræfter Hotel Radisson over for Ekstra Bladet. Nattens personale har overleveret episoden til dagholdet, der betegner gruppen som nogle hooligans.'

Ifølge presse-fotos.dk var personerne maskerede, og de kom angiveligt løbende, efter de havde skudt krudtet afsted.

Vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, bekræfter også episoden, men politiet troppede ikke op, da der ikke blev indgivet en anmeldelse.

Det første opgør mellem PSV og FCK var et hæsblæsende et af slagsen og sluttede 4-4. Derfor er aftenens kamp helt åben, hvor de to duellanter slås for en plads i kvartfinalen i den nye europæiske turnering, Conference League.

86 FCK-fans blev anholdt efter kampen i Holland, og Københavns Politi har ofret flere ressourcer end sædvanligt til returopgøret, da man forventer voldelige scener.

Du kan følge med i kampen, når Ekstra Bladet dækker den live fra 18.45.