Uret tikker: FCK i dialog om salg

Mens FC København-fansene mest af alt er hungrende efter transfers ind i klubben, så har klubbens sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen også en anden udfordring. Overskudslageret hos de danske mestre er nemlig til at føle på.

Men nu kan der være noget på vej ud.

Den østrigske klub Sturm Graz er ifølge Ekstra Bladets oplysninger nemlig stærkt interesserede i at få en ny dansker til klubben i form af kantspilleren William Bøving.

Den 19-årige FCK-spiller er lige nu et stykke fra regelmæssig spilletid på Jess Thorups mandskab, og til søndagens opgør mod FC Nordsjælland var han end ikke en del af truppen.

Som FCK-fanmediet 'Kvart i Bold' også tidligere har kunnet fortælle, drømmer Sturmz Graz om at få en ny FCK-spiller til, efter de i januar hentede unge Rasmus Højlund i den danske storklub.

Han endte sidenhen med at bombe mål ind for dem, inden han for nylig røg videre til italienske Atalanta i en stor handel.

Der er dog fortsat én væsentlig udfordring, der skal løses, før en handel kan blive en en realitet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har FC København ikke tænkt sig at slippe William Bøving uden videre, og de kræver derfor, at Sturm Graz betaler den pris, som FCK forlanger.

Og de skal til at skynde sig.

Onsdag er nemlig sidste dag til at hente spillere, inden sommerens transfervindue lukker i.