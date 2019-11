Uventet hyldest til Nicklas Bendtner

Råt for usødet: Så saftig bliver Bendtners bog

Der skulle gå en håndfuld kampe, før Nicklas Bendtner fik indstillet sigtekornet rigtigt for FC København.

Det skete torsdag mod FC Nordsjælland i Sydbank Pokalen.

Allerede da aftalen blev indgået, vidste parterne, at Bendtner skulle bruge noget tid på at spille sig i form. Om det er det, der nu er ved at ske, skal forblive usagt i denne sammenhæng, men for Bendtners tidligere holdkammerat i Rosenborg, Pål André Helland, har de manglende mål i FCK-trøjen ikke været nogen katastrofe.

Nærmere tværtimod.

Nicklas Bendtner er noteret for otte kampe i FCK-trøjen siden skiftet fra Rosenborg. Første scoring kom torsdag mod FCN. Foto: Jan Sommer

Dagbladet har taget en snak med Helland om Bendtner, om danskerens tid i norsk fodbold og Rosenborg. Generelt er Helland ikke meget for at udtale sig om de måneder, hvor Bendtner endte som statist i Rosenborg, inden han langt om længe kom væk.

Bendtners hårde start: Røg i totterne på Henry

Men han er stor beundrer af danskeren, som i hans optik bestemt ikke er færdig som fodboldspiller.

- Han mister ikke så meget ved at blive ældre. Han har aldrig været et lyn, men han er fodbold-smart og har et godt touch. Han er stor og stærk, lyder skudsmålet.

Pål André Helland i selskab med Bendtner og Mike Jensen under en træning i Rosenborg. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Målene kommer, selvom han ikke spiller alle kampene fra start, siger Helland.

'Det er ikke så slemt'

- Hvordan vil du beskrive hans tid i klubben (Rosenborg, red.)?

- Bortset fra at han var væk det sidste halve år, var det ganske godt hele vejen igennem. Han vandt tre titler og nåede to gruppespil i Europa League. Han blev topscorer i den første sæson. Det er ikke så slemt, kommer det nærmest underspillet fra Pål André Helland.

Ifølge Dagbladet skyldtes Bendtners nedtur i sin sidste Rosenborg-nedtur, hvor det ikke blev til spilletid, at cheftræner Eirik Horneland, der kom til i vintermånederne, ikke brød sig om en type som Bendtner, der løb for lidt og havde for mange dueller.

Men samtidig havde Rosenborg og Bendtner en aftale om, at danskeren skulle videre i karrieren.

Ifølge avisen skal Bendtner samtidig være blevet frosset ud. Helland bekræfter det indtryk - at Bendtner var væk. Samtidig hjalp danskerens manglende kamptræning selvfølgelig ikke.

Nicklas Bendtner kom til FC København 2. september på en fire måneder-lang kontrakt, da det stod klart, at FCK havde både Dame N'Doye og Jonas Wind ude med skader. Ståle Solbakken har tilkendegivet, at der ikke vil blive diskuteret ny kontrakt med Bendtner, før den sidste kamp i efterårssæsonen er afviklet.

