Vækker opsigt: FCK-pokaler på kanalrundfart

FCK's pokaler kunne for får dage siden både spottes i metroen og på kanalrundfart. FCK forklarer, at det var 'en gimmick'

Det vakte opsigt i Københavns gader for får dage siden, da FCK-fans blev spottet med begge pokaler, FC København har vundet i den netop overståede sæson.

Blandt andet på kanalrundfart, hvor både DM-pokalen og trofæet fra pokaltriumfen over AaB blev løftet og vist frem til alle, der gik, kørte og løb forbi i det gode vejr.

Og det var en helt bevidst handling - og IKKE kopier af de to trofæer.

Det bekræfter kommunikationschef Jes Mortensen overfor Ekstra Bladet.

- Det var en gimmick og en alternativ måde at vise trofæerne frem for København på, siger han.

Det var hverken første eller sidste gang, de to beviser på klubbens dominans i dansk fodbold denne sæson bliver vist frem på – på en utraditionel facon, understreger han.

- De har også været i DGI Byen, til CPH Playday og er i dag til Partner Cup Parken, siger han og tilføjer, at de også vil være at se på FC Københavns fodboldfestival i den første weekend af august.

At de var med fans rundt i weekenden hang sammen med fanfraktionen Urban Crews 20 års-jubilæum, der løb af stablen.

Og FCK havde tilmed en ansat med rundt for at sikre, at de to trofæer ikke på nogen måde led overlast.

- Begge pokaler har det godt, forsikrer han.