Vækker opsigt: Hvor er han?

Der stod masser af forventningsfulde FCK-fans ude foran træningsanlægget 10'eren i sommer i de sidste timer af transfervinduet.

Inde bag ruderne var Peter Christiansen og Jess Thorup i gang med at få det sidste på plads. Klokken 23.30 kom nyheden.

Københavnerne havde hentet stortalentet Ísak Bergmann Jóhannesson i svenske IFK Norrköping. Den 18-årige islænding blev angiveligt hentet for mere end 30 millioner kroner og var hovedstadsklubbens største transfer i sommerens vindue.

Sportschef 'PC' kaldte ham et ualmindelig stort talent, og at der var 'et godt match' mellem ham og FCK.

Godt et halvt år senere er Jóhannesson ikke blandt Thorups foretrukne spillere. End ikke på bænken har der været ét ledigt sæde i forårets tre første Superliga-kampe.

Den unge islænding er blevet sat af. Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix

Det er blevet bemærket i Sverige og Island. Svenske Fotbolldirekt har overskriften 'Solgt fra Peking for over 40 millioner - nu i frostboksen'. Peking er et kælenavn for Norrköping, og valutaen er naturligvis svensk.

Den islandske avis DV skriver under overskriften 'Ísak Bergmann ude i kulden i København', at Jóhannesson 'for tredje kamp i træk er uden for truppen hos det danske storhold FCK. Det er kommet som en overraskelse for mange'.

Thorup dirigerede på livet løs fredag aften mod Randers, men ikke med Jóhannesson. Igen var der ikke plads til ham blandt de 18 udvalgte. Foto: Lars Poulsen

Efter FCK's 3-0-sejr fredag aften over Randers spurgte Ekstra Bladet Jess Thorup, hvorfor den dyrt indkøbte spiller igen var uden for kamptruppen.

- Lige nu kæmper han formentlig med de tre bedste midtbanespillere i ligaen: Stage, Falk og Lukas. Det er svært. Vi prøver at holde ham til ilden så meget som muligt.

- Lige nu er det ved at få noget kamptræning på U19, så han er klar, når hans tid kommer.

- Han var jeres dyreste indkøb i sommer. Har du været skuffet over ham i opstarten?

- Nej, det har jeg ikke. Hvis vi så den sidste kamp, vi spillede nede i Portugal, scorede han to fantastiske mål, så han har gjort alt, hvad han overhovedet kunne, og han står hver eneste dag til træning på tæer for at lære.

- Han lærer af de ældre rutinerede gutter, der spiller på samme position som ham, så vi skal nok få ham at se inden længe, siger Thorup.

Det er i alt blevet til 15 kampe og to mål på førsteholdet - alle 15 var tilbage i efteråret. Både i mandags og lørdags var Jóhannesson nede på U19-holdet for at få kamptræning.