Vækker opsigt under FCK-træning: Pludselig med igen

Khouma Babacar er igen at finde sammen med resten af FC København-spillerne på træningsbanen, efter han trænede alene i foråret

Er der et opsigtvækkende comeback under opsejling i FC København?

Klubbens senegalesiske angriber Khouma Babacar er i hvert fald tilbage på trænignsbanen sammen med resten af truppen efter at have været helt ude i kulden siden december.

Det er mediet Copenhagen Sundays, der har været på plads på FC Københavns træningsanlæg og spottet Babacar med resten af truppen.

I en video ses han stå sammen med en gruppe andre spillere heriblandt Andreas Cornelius, hvor de står og holder bolden i luften.

Foto: Jens Dresling

Helt ude i kulden

Hvis Babacar regelmæssigt skal begynde at træne med resten af truppen igen, er det noget af en u-vending af Jacob Neestrup, der i løbet af sidste sæson meldte Babacar helt ude og understregede, at Babacar ikke ville spille for FCK igen.

- Jeg har sagt, at Babacar ikke er til rådighed for mig. Det er sådan, det er, sagde Neestrup tilbage i februar, efter FCK mislykkedes at skille sig af med den løntunge angriber i januar-vinduet.

End ikke skader til både Andreas Cornelius og Mamoudou Karamoko kunne gøre ham aktuel i løbet af foråret, og det er derfor noget af en overraskelse at se den store angriber tilbage på træningsbanen.