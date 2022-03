Vanvidskamp tændte FCK

Den overdådige 4-4 kamp ude mod PSV Eindhoven gav FC København så meget selvtillid, at de gik til MCH Arena og snuppede det hele mod FC Midtjylland.

- Jeg følte at vi havde fået tanket godt med selvtillid i Eindhoven, hvor vi spiller en af de bedste halvlege, som jeg har været med til i FC København. Vi spiller i et vanvittigt højt tempo.

- Vi tager selvtilliden med ind og fortalte os selv, at kan vi gøre det mod dem, så kan vi også gøre det her, selv om vi har haft uheldige oplevelser, sagde midtbanekraftværket Jens Stage efter slutfløjtet.

Stage og FCK fik en sjælden sejr i Herning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sejren blev fejret som var det et mesterskab. Jublen var tæt på det ekstatiske efter scoringen, og det skyldtes, at løverne har haft det svært i Herning.

- Det er ingen hemmelighed, at vi er blevet kørt af brættet herovre nogle gange, men vi havde selvtilliden i dag. Energien var der fra start i dag til at gøre det.

- Det er meget dejligt, når vi har tabt en del kampe her, så føles det ekstra dejligt også når man tager et blik på tabellen, sagde Jens Stage.

Sejren sender FCK i udbrud i toppen med fem point forspring til Brøndby – og FC Midtjylland et point længere efter.

- Jeg ved ikke om vi kan løbe fra en favoritværdighed, men jeg kan også huske, at vi har været syv point bagefter. Det vigtigste er bare at blive ved med at spille sådan her, sagde Jens Stage, som erkendte, at løverne primært tænkte på at undgå nederlag i slutfasen, da der stod 0-0.

- Vi tænker i hvert fald, at der ikke skal lukkes noget ind bagude og kunne vi score én, så skulle vi snuse det op. Men vi var ikke gået grædende hjem med et point, sagde han og bed mærke i, at det var to indskiftere, der skabte sejren.

- Jeg ser to friske spillere, som opsøger chancen, og det er lige præcis derfor, at vi skifter ud, fordi de har flere kræfter end os andre, smilede han.