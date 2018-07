Vanvidspris! FCK tjener gigant-beløb på Robin Olsen

Roma er på jagt efter en ny førstemålmand efter salget af Alisson til Liverpool, der gjorde brasilianeren til verdens dyreste keeper. Dermed er der penge nok at gøre godt med for den italienske klub, og nogle af dem skal bruges på svenske Robin Olsen.

Ifølge den svenske avis, Aftonbladet, er Roma blevet enige med FC København om en pris for landsholdsmålmanden.

Robin Olsen, der allerede for længe siden har fået lov til at forlade FC København i dette transfervindue, flyver til den italienske hovedstad i morgen, hvorefter han skal færdiggøre de sidste detaljer i handlen med Roma.

Salget af Robin Olsen ser ud til at blive en særdeles indbringende affære for FC København, der ifølge Aftonbladet kommer til at indkassere 120 millioner kroner.

Hvis alt går efter planen forventes Robin Olsen at blive præsenteret i Roma i løbet af næste uge.

