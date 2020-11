- Var meget nedtrykte

Ståle Solbakken mener, at han er en god mandskabsbehandler, som spillerne altid kan komme til efter et ærligt svar - men følelserne kan også tage over

Tv-seere har set ham sprutte sine spillere ind i ansigterne foran rullende kameraer, og læsere af sportssiderne har kunnet hæve øjenbryn over, hvordan han pludselig trækker et par enkelt syndebukke frem fra en dårlig holdpræstation og hænger dem til tørre i fuld offentlighed.

Men spørger man Ståle Solbakken selv, er han en rigtig fin mandskabsbehandler.

- Ja, det vil jeg mene. Jeg har aldrig haft en udfordring med at håndtere en gruppe. Jeg er bundærlig, og man kan komme og tale med mig om hvad som helst, når som helst, siger han i et interview med TV3 Sport.

Det sidste nikker den ene af Onside-programmets to interviewere, den tidligere FCK-spiller under Solbakken, Jesper Grønkjær, ham ret i, men samtidig spørger han sin tidligere træner, om han ikke en gang i mellem leder efter begrebet ’management by fear’.

- Det må andre bedømme, lyder svaret.

- Men jeg føler, at vi er kommet langt ind på hinanden både som spillere og trænere. Det har ikke været et problem. Nogle gange er jeg gået over stregen under en kamp, men jeg er ikke for fin til at bede om undskyld dagen derpå, hvis der er grund til det.

- Alle, der kender mig, ved, at når jeg er i mine følelsers vold, kan jeg være hård. Men er der nogen, der har fået det at føle, så er det de mest erfarne spillere.

- Jeg er nok tættere på spillerne end mange andre trænere. Jeg kan lide at være tæt på, så de kender mig på godt og ondt og omvendt, siger Ståle Solbakken. Foto: Lars Poulsen

Ifølge Ståle Solbakken går bølgerne dog ikke nær så højt, som dengang Grønkjær var aktiv i 00’erne, blandt andet fordi spillerne har en lang række andre eksperter end træneren, blandt andet en mentaltræner, at henvende sig til.

Og så erkender han da, at han trådte over stregen, da han forleden savede stort sagt hele sit mandskab midt over efter en kamp mod OB, hvor holdet var bagud 0-3 ved pausen.

Dengang gjorde veteranen Andreas Bjelland ham meget tydeligt opmærksom på, at Ståle Solbakken havde overset forberedelserne til kampen. FCK’erne var nemlig 14 dage bagud i forhold til konkurrenterne på grund af slutspillet i Europa League.

- Det måtte jeg lægge mig fladt ned, erkender Ståle Solbakken, der før sin sidste kamp – mod FC Nordsjælland i Parken – var ovre i et anderledes blødt hjørne.

- Vi var meget nedtrykte i klubben. Sammen med trænerteamet laver jeg to kampplaner, og vi spørger nogle af nøglespillerne, om de helst vil spille i vores normale 4-2-3-1 eller se forandringer. De ville det sidste, og så går vi ud og spiller den bedste kamp i et stykke tid.

Interaktionen med spillerne er dog altid en balancegang.

- Jeg er nok tættere på spillerne end mange andre trænere. Jeg kan lide at være tæt på, så de kender mig på godt og ondt og omvendt. Det var for eksempel godt i coronapausen, hvor nogle af de udenlandske spillere var hjemme hos mig og spise.

- Så er det måske nemmere at acceptere, når jeg i nogle situationer går for langt emotionelt, siger Ståle Solbakken til TV3 Sport.

