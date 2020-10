Var på ferie, da FCK ringede

'Sådan her ser der ud nu, Hjalte, hvad siger du til det? Vi vil gerne have din hjælp.'

- Det er William, der tager fat i mig, fortæller FC Københavns nye midlertidige cheftræner på en bænk i solen ved klubbens anlæg på Jens Jessens Vej.

- Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg svarer, men selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe, så jeg stiller mig til rådighed.

Hjalte Bo Nørregaard troede, at han skulle holde efterårsferie med familien på Bornholm. Han havde faktisk allerede tilbragt en dag på solskinsøen, da William Kvist gav den 39-årige U19-træner et opkald, han nok aldrig glemmer.

Kvist afviser blankt: Skal ikke være sportschef

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hjalte Bo Nørregaard på de græsbaner, hvor han gennem årene har tilbragt utrolige mængder tid. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kigger sig ikke tilbage

Bag den bænk, vi sidder på, træner U19-holdet. Det mandskab, som Hjalte indtil i sidste uge har stået i spidsen for i to år. Foran os har vi den bane, hvor Hjalte dagen forinden fik forpremiere som cheftræner for førsteholdet, da reserverne mødte Brøndby.

Og selvom Hjalte smilende hilste højt på de unge drenge, da vi kom, og ikke kan lade være med at holde et halvt øje på dem, når vi taler, så bliver bænkens retning på sin vis et symbol på den situation, som Hjalte befinder sig i lige nu.

Den nye chef vil nemlig ikke fokusere på fortiden. Han vil se fremad.

- Sket er sket, og jeg har ikke rigtig været en del af det, så det er svært for mig at have holdninger til det, når jeg ikke ved, hvad der har rørt sig omkring holdet i dagligdagen, uddyber han.

Ramt af Ståle-fyring: - Det er meget langt fra sandheden

Afbrudt nattesøvn

Hjalte Bo Nørregaard havde ingen betænkeligheder ved at takke ja til vikartjansen, da den bød sig, men det er ikke ensbetydende med, at hans nattesøvn har været uforstyrret den seneste uge.

Og forstyrrelserne har ikke været forårsaget af hans fem måneder gamle datter.

- Der er mange nætter, der er blevet afbrudt, fordi jeg har haft tanker, der bare er løbet løbsk.

- Det har været både i forhold til spillere, hvilke knapper man skal trykke på, hvilke øvelser man skal træne, hvilke spillere der skal spille, hvad man skal sige til spillerne. Man skal begynde at tænke og tale engelsk i hverdagen. Det har været mange forskellige tanker, fortæller Hjalte Bo Nørregaard.

- Det er jo noget af et spring at tage fra U19 til førstehold. Føler du dig klar til opgaven?

- Ja. Det er dygtige spillere, skal vi huske på, så de ved godt, hvad fodbold går ud på.

- Jeg tror også, at det er en klar styrke for mig, at jeg selv har prøvet det på egen krop. Jeg kan sætte mig ind i, hvordan spillerne har det. Jeg har selv prøvet som aktiv, at en træner er blevet fyret. Jeg har også selv været under Ståle, så jeg kender ham også, lyder det fra Hjalte, der i 2015 satte et punktum for spillerkarrieren.

Nu er han konstitueret cheftræner i Nordens største fodboldklub.

- Kommer du til at sove noget natten til søndag?

- Det håber jeg, for jeg håber, at vi har forberedt os så godt, at jeg kommer til at sove. Samtidigt så er det også der, hvor man ikke kan gøre mere som træner.

- Spillerne skal have lov til at udfolde sig, og man skal udvise dem den ro og den tillid, at vi har forberedt os rigtig godt i løbet af ugen, og nu står vi der, hvor nu er det op til spillerne.

Artiklen fortsætter under videoen ..

Ti enten/eller: Er Hjalte Bo Nørregaard til Copa Mundial eller Puma King - og kan han vælge mellem to af sine profiler? Video/Redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skubbede Hjalte ud af holdet og tog anførerbindet

Efterårssolen skinner optimistisk over Jens Jessens Vej, og tilsvarende optimistiske virker FC Københavns nye frontduo Hjalte Bo Nørregaard og William Kvist.

Det ser ud som om, at skuldrene på to af de mænd, der ellers for alvor skal bære vægten på dem i den kommende tid, er faldet lidt ned ovenpå nogle kaotiske dage efter fyringen af Ståle Solbakken.

De er begge så godt som indfødte FC Københavnere. Og så har de det tilfælles, at de begge har været kamprekordholdere for 'Byens Hold'.

Den ene er det endnu. I 2016 overtog William Kvist nemlig titlen fra Hjalte Bo Nørregaard, men det afviser den nu midlertidige cheftræner smilende, at han har noget imod.

- Som vi har joket mange gange: hvis der var én, der skulle slå den, så skulle det selvfølgelig være William, for han har også haft sin opvækst helt fra barns ben i klubben.

- Så det passede meget godt med, at på et tidspunkt skubbede han mig ud af holdet, tog anførerbindet og senere tog han også rekorden.

Artiklen fortsætter under billedet ..

Hjalte og William side om side ved FC Københavns reserveholdskamp tirsdag. Foto: Lars Poulsen

Fællesskab og holdånd

Med 320 førsteholdskampe på cv'et ville det ikke være urimeligt, hvis det Hjalte Bo Nørregaard havde brug for et øjeblik til at tænke over, hvad der er hans bedste minde fra sin aktive karriere i FC København.

Det gør det dog ikke.

- At opnå ting sammen, lyder det prompte fra den tidligere midtbanemand.

- Der, hvor vi var bedst dengang, det var, at vi var så ekstremt stærke sammen. Det er en holdsport, vi dyrker, og vi er afhængige af hinanden.

Den tankegang lægger den midlertidige cheftræner stor vægt på i sit arbejde med det førstehold, han lørdag overtog ansvaret for.

- Vi er allesammen totalt afhængige af hinanden, og vi skal løfte i flok, slår Hjalte Bo Nørregaard fast.

FCK's alvorlige tilbageslag: Et utal af udfordringer venter

Skal kæmpe røven ud af bukserne

Fire point i fire kampe er, hvad det er blevet til i FC Københavns første Superligakampe i denne sæson. Det skal der laves om på, når AaB søndag kommer på besøg i Parken.

Men også holdets attitude og energi er vigtig for den 39-årige træner.

- Det allervigtigste for mig er at se et FCK-hold, som er sprængfyldt med energi og som står sammen og er der for hinanden.

- Og som, for at sige det rent ud, kæmper røven ud af bukserne for hinanden og løber de meter, der skal til. Og så selvfølgelig at spillerne følger den plan, som vi lægger for at lykkes i kampen og få en sejr.

- Du har spillet mange kampe inde i Parken. På søndag får du din første kamp på trænerbænken derinde. Hvordan bliver det?

- Det bliver sindssygt specielt. Det bliver mærkeligt.

- Jeg er slet ikke nået til at tænke på det endnu, før du spørger mig om det, faktisk. Det vil jeg godt indrømme.

- Der er så mange andre ting, der fylder lige nu. Men at stå derinde på søndag og så have ansvaret for helheden, det bliver mega specielt.

Artiklen fortsætter under billedet ..

Hjaltes efterårsferie er blevet tilbragt på træningsbanen i stedet for med familien. Foto: Tariq Mikkel Khan

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ændringer bliver synlige på sigt

Hjalte Bo Nørregaard var som aktiv under ledelse af Ståle Solbakken i hele hans længste periode i FC København, fra 2006 til 2011, og det var nordmanden, der for år siden plantede et lille cheftrænerfrø i Hjalte.

Alligevel forventer han, at man på sigt vil kunne se en forskel i det spillemæssige udtryk, efter at han har overtaget ansvaret for klubbens bedste mandskab.

- Når vi har bolden, så har jeg nogle klare tanker og idéer om, hvilke positioner vi skal have, og hvordan vores offensive struktur ser ud.

- Så der tror jeg, at man – måske ikke lige med det samme – men over tid kan se en forskel, lyder det fra Hjalte Bo Nørregaard, da Ekstra Bladet møder ham på træningsanlægget på Frederiksberg, hvor han i perioder næsten må have tilbragt mere tid med Ståle Solbakken, end han gjorde med sin familie.

Må gerne tale om FCK

Der er ingen tvivl om, hvad Hjaltes mission med FC København er i den kommende tid.

At vinde fodboldkampe.

- Hvis du så skal sætte en målsætning for den periode, du står i spidsen for det her hold. Hvad er så dine ambitioner?

- Min ambition er selvfølgelig, at vi vinder de fodboldkampe, som vi spiller, og samtidigt at vi vokser som hold. Både på udtryk og når vi har bolden. At vi bliver så dominerende, som vi overhovedet kan.

Op til andre at bestemme, hvornår det slutter

Den cheftræner, der har rekorden for færrest kampe i spidsen for FC Københavns førstehold, er Christian Andersen, der i 1999 fik én kamp på trænerbænken.

Hvor mange kampe, det ender med at blive til, bruger han ikke energi på at tænke over.

- Det ved jeg ikke. Det er op til nogle andre at bestemme, hvornår det slutter. Det gør det, når de har fundet en, der skal overtage permanent.

- Vi arbejder en dag af gangen, vil jeg hellere sige.

Hvem er blandt kandidaterne til permanent at tage over efter Ståle? Billeder/Produktion: Ritzau Scanpix & Reuters/Maya Westander

Peger på David Nielsen: Han har personligheden til FCK

Ståle var ikke en af de mest sympatiske trænere

Uro i kulissen: Bagom Ståles chokfyring

FCK-spiller fraværende: Tæt på klubskifte