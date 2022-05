Varsler oprustning: - Jeg vil gøre meget

Peter Christiansen er lettet over, at de danske mestre igen hedder FC København, men der kommer til at ske ændringer frem mod næste sæson

PARKEN (Ekstra Bladet): - Vil vi have noget mere? Ja, det vil vi.

FC København er danske mestre og kan i næste sæson se frem til at skulle ud i en playoffkamp om at komme i Champions League-gruppespillet. Og med det for øje kommer der til at ske noget på transfermarkedet.

Det fortæller sportsdirektør i FCK, Peter Christiansen.

- Jeg har ikke et hold til Champions League endnu. Men det får jeg. Det er klart, at der kommer til at være justeringer, og når vi står foran sådan en kamp og er garanteret Europa League-gruppespil, så er vi også nødt til at sørge for, at alle de dygtige talenter med stort potentiale har noget at spille op ad, siger han.

FCK-bossen afslører samtidig, at han vil gøre meget for at holde på kantspilleren Viktor Claesson, der har kontraktudløb, og midtstopperen Denis Vavro, som er lejet i Lazio.

- Nu kommer Zeca heldigvis tilbage, og kan vi holde truppen, som den er nu og måske sikre os Claesson og Vavro, så er vi nået langt. Men det kan også godt være, der skal en enkelt eller to spillere mere ind af den kaliber.

Artiklen fortsætter under billedet..

Viktor Claesson (til højre) kommer til at fortsætte i FC København, hvis det står til Peter Christiansen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kan du holde på Claesson?

- Det kommer jeg til at gøre meget for.

Peter Christiansen fortæller også, at Denis Vavro rigtig gerne vil blive i den danske hovedstad. Men det kræver, at FC København kan blive enige med italienske Lazio.

- Han vil rigtig gerne være her, og vi vil rigtig gerne beholde ham. Og så er der en tredjepart, som skal tilfredsstilles med en eller anden form for pose penge, siger FCK-bossen, inden han sætter lidt ord på, hvor stor købsoptionen er på den dygtige forsvarsspiller.

Her har det været rygtet, FCK skulle hoste op med mellem 50 og 60 millioner kroner.

- Det kan jeg ikke svare på, men det er nok en del mindre.

FC København sluttede Superliga-sæsonen med 68 point - tre flere end FC Midtjylland på andenpladsen.

Sejren blev fejret med manér uden for Parken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Jobbe blev 'overfaldet'

'PC' tordner: - Svineri og mangel på respekt

Profil 'frier' til FCK