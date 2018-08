- Vi er FCK overlegne

Selv om det ikke lykkedes Atalanta at slå FC København i Italien, er holdets store stjerne, Alejandro Gómez, overbevist om, at italienerne nok skal slå til i København i næste uge

De formåede ikke at passere Jesse Joronen, men Atalanta er fortsat overbeviste om, at de nok skal sende FC København ud af Europa.

I torsdagens hjemmekamp i Italien dominerede Serie A-klubben stort og vandt samtlige statistikker på nær én: Den der står på resultattavlen.

Da opgøret i Reggio Emilia blev fløjet af, stod der stadig to nuller, men Atalanta-anfører Alejandro Gómez er sikker på, at italienerne nok skal få ændret på det i København i næste uge.

- Vi spillede rigtig godt. København har ingen chancer, og vi skabte nok flere end i andre kampe, hvor vi har scoret fire mål, sagde Gomez til Sky Sport Italia efter den målløse forestilling.

FCK’s straffesparksfelt var flere gange under belejring, men finske Jesse Joronen havde en stor aften i målet og reddede flere gange sit hold.

- Jeg opgav at tælle, hvor mange gange vi var fri foran mål. Vi så, at Atalanta er København overlegne – selv på en bane, hvor der nærmest er umuligt at spille fodbold, sagde Gómez.

Atalantas normale hjemmebane, Stadio Azzurri d’Italia, opfylder ikke UEFA’s krav, og holdet var derfor tvunget til at spille på Sassuolos hjemmebane, Mapei Stadium, i Reggio Emilia.

Atalanta-spillerne kunne efter opgøret mod FCK ærgre sig over mange misbrugte muligheder. Foto: Elisabetta Baracchi/ANSA via AP

- Banen hjalp os ikke, men måske modstanderen vil lidt mere på deres egen bane. København har hjemmebanefordel, men vi går ind til den kamp med stor tro.

- Vi gjorde det godt og tror på, at vi kan gå videre til gruppespillet. Vi ønskede at kunne tage til København med en fordel, men vi er stadig i en god position.

- Det var intet fantastisk resultat, men det er ikke dårligt, sagde Atalanta-træner Gian Piero Gasperini til Sky Sports Italia.

Hans hold manglede det nødvendige held, men det var ifølge Gasperini ikke hele forklaringen på, at det lykkedes FC København at redde 0-0 i land:

- Der var lidt uheld, noget anspændthed og den fysiske form er ikke helt på toppen, så der var flere ting i det.

- Men på trods af alt det skal du score, når du skyder på mål 19 gange.

Returkampen i Parken afvikles torsdag, og FCK har en overraskende god mulighed for at kunne sende et italiensk hold ud af Europa for første gang i klubbens histiorie.

