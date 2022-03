- Vi er guldfavoritter, men..

Jess Thorup var stærkt tilfreds med præstationen mod FC Nordsjælland, og er heller ikke bleg for at udråbe FCK som guldfavoritter. Men der er stadig lang vej, mener han

Fem sejre i streg - endda uden at indkassere et eneste mål.

Det var det, der fik smilet frem hos cheftræner Jess Thorup efter grundspillets sidste runde. For selvom det kun blev til en smal 1-0-sejr over FC Nordsjælland søndag eftermiddag, så glæder han sig over præstationen og tingenes tilstand.

Superligaens førerhold går således ind til mesterskabsslutspillet med et forspring på seks point ned til FC Midtjylland som nærmeste forfølger.

- Vi har fantastisk tro på egne evner, og det er femte kamp i streg, at vi spiller til clean sheet. Modstanderholdet må gerne have bolden, og vi ved, at vi kan forsvare godt. Og når vi kommer op i den anden ende, kan vi score mål. I dag vil vi gerne have scoret flere og skabt flere chancer, men vi er i fuld kontrol og rigtig glade for sejren. Det er fem i streg. Det er vi meget glade for.

Jess Thorup havde da heller ikke regnet med at stå i den position, som løverne gør, inden de ti afgørende kampe i mesterskabsslutspillet begynder efter landskampspausen.

- Nej, det tror jeg ikke, jeg havde troet på. Men på den anden side synes jeg, at vi har gjort det eneste rigtige og haft fokus på én kamp ad gangen. Selv i den tid, vi har været i Europa, har vi været rigtig dygtige til det, og det er det, der har skabt det udgangspunkt, som vi har fået nu. Det er vi mega glade og stolte over.

Han kan da heller ikke komme udenom, at FC København lige nu står rigtig godt i forhold til at ende med guldet om halsen.

- Selvfølgelig er vi favoritter til at vinde guld. Men det var vi altså også, da sæsonen gik i gang, så på den front er der jo absolut ikke ændret noget.

For Jess Thorup handler det dog i første omgang om ikke at kigge for langt frem. Der er nemlig stadig meget arbejde, der venter forude.

- Vi skal huske på, at der er 30 point at spille om endnu, og jeg kan godt huske sidste sæson, hvor vi går ind og er point efter, inden vi halede ind på de andre hold. Vi ved, at alt kan ske, og det er ti finaler, vi kommer til at spille. Jeg ved godt, at folk gerne vil skabe det her kæmpe favoritværdighed til FCK, men vi kommer til at fortsætte med at have fokus på os selv.