Victor Kristiansen: - Det er emotionelt

Det er en håbefuld Victor Kristiansen, der her til aften har skrevet under på en kontrakt med Premier League-klubben Leicester City, der løber frem til 2028.

Men megasalget af den unge venstreback er også svært for ham.

Det udtaler han fredag aften til FC Københavns hjemmeside.

- Jeg har været her nærmest hele mit liv, så det er emotionelt for mig at tage herfra, lyder det fra 20-årige Victor Kristiansen.

- De her muligheder kommer bare ikke så mange gange i ens liv eller karriere, og klubben og jeg var enige om, at det her var den rigtige vej at gå, selvom det er svært.

Han glæder sig til at blive prøvet af i Premier League, lyder det videre, men han kommer til at savne Parken og København.

Den unge københavner tror dog selv på, at han en dag kommer tilbage til den danske hovedstadsklub.

- Det vil være underligt, om jeg ikke står her igen en dag ude i fremtiden.

- Jeg vil gerne takke fansene for den støtte, de altid har vist mig. Det betyder alverden for en ung spiller, at man ved, at de har ens ryg – også når man ikke har sine bedste dage.

FC Københavns sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen, er bestemt tilfreds med salget.

- Vi har kun lavet den her aftale, fordi den er på et meget højt niveau. Uden at gå i detaljer, så sætter vi barren højt, hvis vi skal sende vores bedste spillere videre, udtaler chefen, der spår 'VK' en god fremtid.

- Vi er stolte af at sende ham afsted, og vi er sikre på, at han også klarer den udfordring flot, lyder det.