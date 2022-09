Vidne til overfald: - En grum oplevelse

- Så hopper de bare 20 mand på ham!

Tirsdag aften tager FC København hul på årets Champions League, når de møder Borussia Dortmund. Et opgør, der umiddelbart ikke har noget med Brøndby at gøre.

Og så alligevel.

Adskillige Brøndby-hooligans var nemlig mandag aften en del af en gruppe på 50-70 personer, der sammen med Dortmund-tilhængere endte med at begå overfald på FC København-fans.

Et overfald, som FCK-tilhængeren Marcus Kahr, var vidne til.

På adskillige barer i Dortmund hænger denne plakat, som FCK-fan Marcus Kahr står med. Foto: Lars Poulsen

- Det var noget af en oplevelse. Også når du ser Brøndby-fans hernede. Der tænkte vi også, 'hvad laver de her?'. Det var en grum oplevelse, fortæller Marcus Kahr, der sammen med en gruppe venner er i den tyske by for at se tirsdagens Champions League-opgør på Signal Iduna Park. Se interviewet med FCK-fanen, der var vidne til overfaldet, øverst i artiklen.

- Vi gik derfra, fordi de camperede på den plads, hvor vi fans skal mødes i dag (Zum Alter Markt i centrum af Dortmund, red.) for at vise, at det var deres sted. Vi lavede en U-vending.

På det sociale medie Twitter florerer der en video, hvor en gruppe sortklædte personer samt en person iført den velkendte 'Aldrig alene'-trøje, som Brøndby fik produceret i forbindelse med coronanedlukningen, slår og sparker en person, der ligger ned.

Se det voldsomme overfald her.

Og han var bestemt ikke den eneste Brøndby-tilhænger. Det fortæller flere vidner til overfaldet, som Ekstra Bladet har talt med.

- Der var helt vildt mange Brøndby-fans. Og de er jo kun hernede for at lave ballade, forklarer Marcus Kahr, der har svært ved at forstå, hvad hooligans, der holder med rivalerne fra Brøndby, laver i Dortmund.

- Det er megapinligt. Man ved jo godt, hvorfor de er hernede. Det er jo kun for lave ballade, og det synes jeg fandeme er nederen.

Marcus Kahr kalder det pinligt, at Brøndby-hooligans har taget turen til Dortmund. Foto: Lars Poulsen

Dele af fanmiljøet i Brøndby har gennem en årrække haft et samarbejde med Borussia Dortmund, ligesom FC København har det med Hamburger SV.

To personer er kommet lettere til skade i forbindelse med sammenstødene, mens tysk politi over for Ekstra Bladet har bekræftet, at der er rejst sigtelser.

Det vides dog ikke, hvor mange eller hvor mange anholdelser, der blev foretaget mandag aften.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Brøndby og FC København, der begge tager kraftig afstand fra hændelsen i den tyske by og kalder det både 'skrækkeligt', 'ødelæggende' og 'idiotisk'. Det kan du læse mere om her.

Der ventes at være omkring 3.500 FCK-fans til stede på Signal Iduna Park, mens de danske tilhængere også får selskab af omkring 1.500 Hamburg-fans, der ligeledes vil støtte op om de danske mestre.

FC København indleder årets Champions League mod Borussia Dortmund tirsdag klokken 18.45.

