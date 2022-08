Vidste det ville ske: - En ommer

FC København-spillerne er ikke ligefrem imponerede over de tyrkiske fans, der forud for braget i Trabzon forsøgte at spolere deres nattesøvn

Det er efterhånden blevet et velkendt trick.

At råbe, buhe synge, danse og affyre fyrværkeri i håbet om at forpurre spillernes nattesøvn, så de er mindre oplagte til opgøret dagen efter.

Og det var lige præcis, hvad en stor gruppe af Trabzonspor-tilhængere tirsdag aften forsøgte at gøre foran FC Københavns hotel i Trabzon forud for den afgørende duel om en plads i Champions League-gruppespillet.

Men den mission fejlede stort. Det fortæller FC Københavns Mohamed Daramy, efter klubben onsdag aften spillede 0-0 mod de tyrkiske mestre og dermed kvalificerede sig til verdens største klubturnering.

For ham var deres forsøg ret så morsomt.

- Det virkede i hvert fald ikke. De kom alt for tidligt. Vi vidste godt, at de ville komme. Det var bare et spørgsmål om tid, men det påvirkede os ikke.

- Jeg grinte i hvert fald på mit værelse, da de kom, og det varede måske i 20-30 minutter, så det var ikke så slemt. Vi sov i hvert fald helt fint. Vi kunne også bruge dagen på at sove, når vi spillede sent om aftenen, så det var en ommer, lyder det grinende fra den driblestærke kantspiller.

Daramy og FCK er klar til Champions League-gruppespillet. Foto: Ritzau Scanpix/STR

Heller ikke Kevin Diks blev påvirket af larmen nede fra gaden, der endda kommer med et lille råd til de kære Trabzonspor-fans.

- Vi var forberedt og havde også ørepropper. Det var fint. Jeg prøvede at sove, men jeg tror, de stoppede omkring klokken 1, så der var fin tid til at falde i søvn. Hvis de skulle have forstyrret os, skulle de måske have gjort det senere. Men jeg skal ikke sige for meget.

Hvilke fans, der potentielt kommer til at gøre et endnu bedre forsøg, finder vi ud af torsdag aften. Her er der nemlig lodtrækning til dette års Champions League-gruppespil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

