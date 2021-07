Viktor Fischer forlader FC København

Viktor Fischer er færdig i FC København.

Han er blevet enig med Royal Antwerp FC i Belgien om en fireårig aftale.

Det skriver FC København på sin hjemmeside fredag formiddag.

Ekstra Bladet erfarer desuden, at man i FC København er rigtig godt tilfreds med salgsprisen, ikke mindst på baggrund af den formkurve og yderst begrænsede spilletid, den tidligere landsholdsspiller har haft i klubben. Nu frigøres økonomi til nyindkøb.

27-årige Viktor Fischer kom til København i januar 2018 og har siden spillet 119 kampe og scoret 29 mål.

- Viktor har været en markant figur i FC København i de senere år både på og uden for banen, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han har været en stærk ambassadør for klubben, og vi har været stolte over at have ham. Derfor er det også med blandede følelser, vi sender ham videre.

Nu kommer den boldbegavede offensiv-spiller altså under en ny dansk træners vinger, nemlig Brian Priske.

Og i Belgien byder Royal Antwerpen ham velkommen på denne friske måde.

Fischer dominerede Superligaen i sit første år i FCK, men ikke alt har været fryd og gammen for offensivspilleren.

- Det var på mange måder som en stormende forelskelse, da jeg kom til klubben. Både jeg – og jeg tror også mange andre – oplevede, at det var et fantastisk match, og jeg følte med det samme et stærkt bånd til fansene, som altid har behandlet mig bedre, end jeg nogensinde kunne have forventet.

Rutsjebanetur

Viktor Fischers FCK-karriere har været en rutshtur fra at være ligaens største stjerne til marginalspiller. Foto: Lars Poulsen

- Mine skader og andre bump på vejen ændrede aldrig ved den kærlighed, jeg følte og stadig føler til byen og fansene, siger han.

- Jeg ville ønske, at vi sammen havde vundet flere trofæer, end det blev til, men min tid i København blev den type rutsjebanetur, som har vist sig at være det hele værd i sidste ende på så meget mere end et sportsligt plan, siger han.

Han har aldrig fået tingene til at fungere under Jess Thorups ledelse, og det vakte opsigt, da cheftræneren udelukkede ham fra først Superligakampen mod Silkeborg og siden returkampen i Kazan denne uge.

Det kom efter, Thorup havde fortalt Fischer, at han her og nu ikke indgik i hans fremtidsplaner.

Det kan du læse mere om her: Kasseret - derfor skal Fischer væk

Siden er det gået stærkt på agentsiden, hvor Fischers agent Mikkel Nissen i samarbejde med Wozniacki-familien og den israelske superagent Pini Zahavi har rykket lige så hurtigt, som Fischer selv har gjort det på grønsværen.