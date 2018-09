Viktor Fischer har brug for mirakler

Så må det vel være slut med at pege fingre af oprykkerne Vendsyssel.

Det store sammenrend af kasserede spillere fra nær og fjern formåede at udnytte et kæmpe FCK black out til sensationelt at få ramt på Superligaens nr. 1 med en 2-1 sejr.

På fem minutter formåede først den tidligere Fulham-lærling, Jon Dagur Thorsteinsson og dernæst den tidligere Inter-lærling Morten Knudsen at gøre busturen fra Hjørring til København ekstra lang.

Udover blamagen fik FCK også skadet deres største profil, Viktor Fischer ankelskadet på ubestemt tid.

Der skal et mirakel til, hvis VM-spilleren skal nå at blive klar til torsdagens Europa League-kamp ude mod Bordeaux med bl. a. Lukas Lerager og Andreas Cornelius.

- Med sejren i dag fik vi vist omverdenen vores berettigelse, lød det fra en stolt sportsdirektør Mogens Krogh, som næsten uhørt for en vendelbo med begge ben solidt plantet kaldte det 'stort' at slå FCK.

Forud for kampen havde træner Jens Berthel Askou italesat overfor sine spillere, at det var de kasserede spillere mod stjernerne.

Det virkede virkeligt.

Forsøgte sig med cruise control

Efter at være kommet foran 1-0 inden pausen på et yderst kontroversielt mål sat ind af Robert Skov, forsøgte FCK i 2. halvleg at køre sejren hjem på cruise control.

Det lignede længe, at det ville lykkes, men et kæmpe frispark begået af FCK's finske målmand Jesse Joronen sparkede Jon Dagur Thorsteinsson fornemt uden om muren og i nettet til 1-1.

Bare fem minutter efter kom Morten Knudsen fri i feltet, men da han hårdt presset ikke havde tid til at få bolden over den anden fod, blev sejrsmålet sat ind med en lang tå.

- Der var også lidt yderside, mente Morten Knudsen, som bagefter fremhævede, at Vendsyssel trods otte kampe uden en sejr ikke havde mistet troen, fordi man har fået spillet mange gode kampe uden at udbytte efter fortjeneste.

Ståle: Grove fejl

- Vi blev straffet for nogle grove fejl, erkendte Ståle Solbakken, der heller ikke var tilfreds med, at FCK efter pausen gik et gear eller to ned og spillede alt for langsomt.

Det var ikke meningen, fordi tankerne var i følge ham overhovedet ikke ved torsdagens kamp mod Bordeaux, selv om det angiveligt så sådan ud på FCK-spillernes sløsede indsats i de sidste 45 minutter.

- Selvfølgeligt gik det ud over angrebsspillet, at Viktor Fischer måtte udgå, men det var uden betydning for forsvarsspillet, sagde Ståle Solbakken, som konstaterede, at han ikke er læge, og derfor ikke kan sige noget som helst om omfanget af Viktor Fischers skade.

Slemt så det ud, da VM-spilleren trådte forkert og måtte støttes af to fra FCK's sundhedsstab, da han i pausen skulle hjælpes tværs over banen til omklædningsrummet.

Det ligner ikke farvel til Bordeaux, men også de kommende landskampe mod Irland og Østrig.

