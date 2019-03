Vil ikke poste flere penge i FCK: - Bare spil bedre

Lars Seier Christensen og Erik Skjærbæk har begge masser af penge, men de har ikke samme tilgang til fodboldinvestering.

Det står meget klart efter torsdagens pressemøde.

Seier, som er FC Københavns nye storaktionær, er god for adskillige milliarder, men alligevel var indkøbet af aktier for 222 millioner kroner i Parken Sport & Entertainment en markant udskrift for den tidligere Saxo Bank-ejer - men det kan være, at han slet ikke er færdig endnu.

Ikke at han er interesseret i at købe flere aktier - men i en fodboldklub kan der jo opstå et behov for yderligere investeringer. Eksempelvis i spillere, hvis klubben skal fortsætte med at udvikle sig.

- Jeg kigger altid efter sunde forretningsmuligheder, og hvis det kræver investering, må vi kigge på det. Og da jeg ikke har brugt alle mine penge fra Saxo Bank, er det bestemt en mulighed, siger Lars Seier.

Han ser kvalifikation til gruppespillet Champions League som reglen snarere end undtagelsen. Og kan komme til at koste, erkender han.

- Kommer der en og siger, at vi skal købe Ronaldo for halvanden milliard, så bliver det en kort samtale. Men skulle der være en mellemting, hvor Ståle Solbakken og andre folk siger, at det giver mening at købe en lidt dyrere spiller, fordi udviklingspotentialet er stort, så vil jeg lytte til det, siger han til Ekstra Bladet.

Bare spil bedre

PS&E's største aktionær, den fynske milliardær Erik Skjærbæk, kan dog bedre lide at holde lidt på pengene i stedet for bare at købe nye spillere.

- De skal bare spille bedre. Du behøver ikke putte penge i det. Nu har jeg ikke forstand på det, men hvis de bare spillede noget bedre, behøver vi ikke putte så mange penge i det, siger han.

Han glæder sig dog over, at det lykkedes ham at overtale sin ven til at investere i virksomheden, når nu Lønmodtagernes Dyrtidsfond gerne ville af med sin aktieportefølje.

- Lars har en hel masse penge, der ligger og flyder, og jeg vil godt hjælpe ham med at få nogle ordentlige investeringer i stedet for at proppe dem i noget andet, siger han med et smil, men lægger så ansigtet i mere alvorlige folder.

- Jeg er utroligt glad for at have Lars med. Jeg tror, at det bliver godt for os alle. Lars er en, der lægger utroligt meget sjæl i de ting, han arbejder med, siger Erik Skjærbæk.

Erik Skjærbæk glæder sig over at have fået vennen Lars Seier Christensen med ombord i Parken sport & Entertainment. Foto: Tariq Mikkel Khan

Selv lægger Lars Seier ikke skjul på, at en afgørende årsag til, at han valgte at skyde penge i projektet, er, at det både er interessant økonomisk og for ham som privatperson.

- Jeg skal have hjertet med i alle mine investeringer. Men det skal være forretning - ellers bliver det velgørenhed. Jeg ser mange udviklingsmuligheder, og det betyder noget

- Jeg mener, at vi har en meget spændende markedsposition - at vi er attraktive for unge talenter, men også har de store klubbers opmærksomhed, fordi vi jævnligt spiller europæisk, siger Lars Seier.

Lars Seier Christensen har lagt mange penge i FC København i den forgangne uge - og han afviser ikke at spæde lidt til. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han har tidligere været meget aktiv omkring Formel 1 både som sponsor og iværksætter, og så har han gennem flere år haft en stor passion for cykling som hovedsponsor for Bjarne Riis' cykelhold.

Især omkring cyklingen var han meget synlig til de store løb, men han forsikrer, at han blander sig uden om det sportslige.

- Jeg har aldrig blandet mig i påsætningen af Bjarne Riis' cykelhold. Så Ståle Solbakken skal ikke frygte et telefonopkald fra mig i pausen, siger Lars Seier.



***

Sund konkurrence med vennen i Brøndby

Jan Bech Andersen er hovedaktionær i Brøndby, Lars Seier er storaktionær i FC København. Og så er de gode venner og ejer hver en tredjedel af Virtu Cycling sammen med Bjarne Riis.

Netop det venskab bliver af mange betragtet som spøjst, da rivaliseringen mellem de to klubber er ganske intens

Men sådan ser Lars Seier Christensen det ikke.

- Jeg holder meget af Jan, og vi har et godt samarbejde omkring et cykelprojekt. Jeg elsker hans entusiasme og oprigtige glæde ved at være med derude (i Brøndby, red.), og jeg ønsker ham alt det bedste.

Lars Seier er meget glad for sin nye trøje. Han har været fan af FC københavn, siden han i 1995 flyttede hjem til Danmark igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- For jeg tror, at det er godt for FCK at have gode hold at spille mod, siger Lars Seier.

Han kan faktisk se, at venskabet på den lange bane kan gøre noget godt for begge klubber. Ja, måske for flere klubber.

- Vi er enige om, at vi vil tale om det, hvis der er en sammenhæng, hvor vi fælles kan gøre noget godt for dansk fodbold,.

- Jeg tror ikke, at det er dårligt med en personlig relation. Men jeg kan også love for, at der bliver hård kamp om håneretten - så det er ikke fordi, vi ikke kommer til at være rivaler, siger Lars Seier.

