Vil sende søn til FCK

Fanfavoritten Sibusiso Zuma vil have, at hans søn skal i FC Københavns talentafdeling, når han fylder 10

Fra 2000 til 2005 var Sibusiso Zuma en højt skattet spiller i FC København. Han vandt tre mesterskabet og én pokaltitel, og hans berømte saksesparksmål sikrede FCK klubbens andet mesterskab i 2001. Nu kan endnu en Zuma være på vej.

Der går ganske vist nogle år, før Zuma junior kan være med til at vinde titler med FCK, men står det til hans far, kommer det til at ske.Sibusiso Zuma satser på, at hans seksårige søn skal indlemmes i FC Københavns talentafdeling, når han bliver lidt ældre.

- Han kommer helt sikkert til at begynde sin fodboldkarriere i København. Han er for ung nu, men akademiet, han skal gå på, det er my people. De kommer til at elske ham, siger Zuma til KickOff.com i hjemlandet, Sydafrika.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Planen er ikke noget, Zuma har vendt med FC København, men han betragter det som en formalitet. Han spillede selv sammen med Ståle Solbakken, som han stadig ser som en ven, og han har et særligt forhold til alle i og omkring klubben.

- Jeg skal give ham (sønnen, red.) chancen. Jeg behøver ikke engang at kontakte dem, det er mit hjem. Jeg kan bare gå derind.

Sibusiso Zuma nåede at spille 188 kampe for FC København og scorede 53 mål.

Klubkoryfæet fortsatte karrieren til 2014 efter en tørn hjemme i Sydafrika.

Se også: Vanvittig sommer venter FCK

Se også: Afgørende melding fra UEFA

Se også: Dansk agents vilde plan: Sindssyg opbakning