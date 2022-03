Vil tie bommert ihjel

FC København dummede sig, da de registrerede Khouma Babacar til Conference League-kampene mod PSV, selvom han havde et rødt kort i bagagen fra en Europa League-kamp fra sin tidligere klub. Nu forsøger klubben at tie historien ihjel

FC København lavede en af årets største sportsbommerter, da de inden forårssæsonens begyndelse skulle registrere tre ekstra spillere til europæisk fodbold. Og valgte den helt forkerte.

Nu gør de alt for at begrave brøleren.

Det er generelt et klart 'nej tak' fra FC København, hvis temaet er den fejl, som nu betyder, at københavnerne står uden angriber til ottendedelsfinalerne mod PSV Eindhoven.

Nyheden var ellers på alles læber, da den dukkede op første gang på sociale medier fredag formiddag. Fredag aften efter sejren over Randers var det også en meget fåmælt Jess Thorup, der mødte den skrevne presse.

Det er tydeligvis et følsomt emne for FCK, for det var ikke muligt hverken mandag eller tirsdag at snakke med hovedpersonerne i sagen.

Khouma Babacar har scoret ét mål i tre kampe for 'Løverne'. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Tavshed på 10'eren

Da Ekstra Bladet troppede op på træningsanlægget 10'eren på Frederiksberg, kunne cheftræner Jess Thorup ikke skjule, at han ikke ville snakke om bommerten.

- Hvem har du tænkt dig at sætte i angrebet på torsdag?

- Ja, det ved jeg ikke… Det får du at se på torsdag.

. Hvordan reagerede du på nyheden om, at du skulle tage til Holland uden en decideret angriber?

- Det har vi jo som klub meldt ud, og det har jeg ikke yderligere kommentarer til.

- Hvem skal score målene for FCK?

- Det får du at se på torsdag.

- Hvis du skal sætte procenter på jeres vinderchancer før og efter nyheden om, at I skal spille uden Babacar, hvordan vil det så se ud?

- Jeg har ingen yderligere kommentarer til det.

FCK-fans må tydeligvis vente til torsdag med at se, hvem Jess Thorup sætter på toppen. En ting er dog sikkert; det bliver ikke en klassisk angriber.

Rødt kort i bagagen

Og hvad bestod den store FCK-fejl så i?

Inden forårssæsonen startede, kunne FC København højst registrere tre nye spillere til europæisk fodbold. Med salget af Jonas Wind til Wolfsburg og Rasmus Højlund til Sturm Graz, var der ikke flere 'rigtige' angribere tilbage i den europæiske trup.

Der var til gengæld købt tre spritnye ind.

Nicolai Jørgensen havde været en oplagt angriber til at erstatte Khouma Babacar i Conference League. Foto: Lars Poulsen

FC København valgte at registrere Roony Bardghji, Denis Vavro og Khouma Babacar som nye i Europa-truppen. De havde bare overset en meget vigtig detalje.

Sidstnævnte var nemlig slet ikke tilgængelig til at spille europæisk fodbold. Khouma Babacar har karantæne i to kampe, fordi han så rødt i en Europa League-kvalifikationskamp i 2020 for sin gamle klub Alanyaspor.

FCK's to andre angribere i truppen, Nicolai Jørgensen og Mamoudou Karamoko, skal således se kampen hjemmefra i Danmark, da de blev fravalgt i registreringen.

FC København møder PSV Eindhoven torsdag aften. 17. marts bliver det omvendte opgør spillet i Parken. Naturligvis også uden Babacar.