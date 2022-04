Vild guld-gyser i Parken: Mirakel til allersidst

FC København tog et vigtigt og sandsynligt afgørende skridt mod guldet med 1-0 sejren over FC Midtjylland. Kamil Grabara sikrede sejren med mirakelredning til allersidst

Så blev det mesterskab afgjort.

FC København vinder titlen for første gang i tre år. Ni point sætter de ikke over styr i de otte sidste spillerunder.

Lukas Leragers fuldtræffer bagom eget hoved blev den scoring, der definitivt fjernede spændingen om guldet.

Døren kunne være sat på klem igen i overtiden, men Kamil Grabara diskede op en med en feberredning, som reelt sikrede alle tre point.

En fortjent FCK-sejr over de nærmeste rivaler på en aften, hvor Parkens ramponerede græstæppe fik stor indflydelse på den manglende kvalitet, vi fik fra aktørerne på det, der engang var en grønsvær.

FCK vandt 1-0 over FCM og tog et afgørende skridt mod guldet. Foto: Lars Poulsen.

Det er mildest talt en skændsel at præsentere sådan en bane, der havde mange tomme pletter og var fyldt ud med sand.

Det gjorde vilkårene vanskelige. Ja, nærmest umulige. Begge hold sparkede ofte ud bagfra, fordi det var for risikabelt at spille. Og så havde en del tilmed svært ved at stå fast på underlaget.

Parkens dårlige bane har ikke kun været et tema i kortere perioder, men har stået på i årevis. Når man bryster sig som Skandinaviens førende fodboldklub med store europæiske ambitioner, kan man ikke give sine spillere så elendige arbejdsforhold.

Denis Vavro har været en markant forstærkning til FCK-defensiven. Nu venter det store spørgsmål: Skal FCK købe ham fri for 50 mio. kr. til sommer. Foto: Lars Poulsen.

Man siger, at et stærkt forsvar vinder mesterskaber. Sådan er det også i denne sæson. Denis Vavro har været den stabilisator og leder, som FCK har haft brug for. Nu venter en sommer, hvor FCK skal afgøre om man vil betale 50 mio. kr. for at købe ham fri i Lazio.

Investeringen virker lige til, når man ellers ser på pengeforbruget i januar.

1-0 sejren over FC Midtjylland var således den syvende kamp i træk, hvor FCK spillede til nul. Kamil Grabara er nu den keeper i Superligaen med den længste periode uden der er scoret mod ham.

FCK viste mesterklasse med sejren over de nærmeste rivaler. Foto: Lars Poulsen.

Men det var også den ottende sejr i træk til Jess Thorups mandskab, hvilket bekræfter den stabilitet, som holdet har fundet.

Men FCK og Jess Thorups store styrkeprøve kommer først til efteråret. Her skal de mindst kvalificere sig til Europa League-gruppespillet.

På mange måder er det bemærkelsesværdigt, at FCK i vinterpausen hentede fem offensive kort. Ingen af dem spillede fra start mod FC Midtjylland. Det fortæller selvfølgelig en del om den bredde, som Jess Thorup råder over hos det kommende mesterhold.

Victor Claesson jubler sammen med matchvinder Lukas Lerager. Foto: Lars Poulsen

Men det er lidt en et stort luksusproblem, at ingen af dem er gode nok til en startplads i et topopgør.

Til gengæld er Victor Claesson trådt direkte ind, og han er tydeligvis en forstærkning, der også vil pynte på et mesterhold.

Roony Bardghji lignede en, der godt kunne være afløst i pausen. Og alternativerne var trods alt til at få øje på fra bænken, hvor 33 mio. kr. manden Akinkunmi Amoo og Paul Mukairu sad. Sidstnævnte kom dog ind efter en times spil.

I Herning er der virkelig noget at tænke over for Claus Steinlein og resten af klubledelsen.

Det er grueligt galt i FCM, når flere af klubbens dyreste spillere slet ikke er i nærheden af startformationen. Klubbens dyreste spiller til dato, Marrony, blev sorteret fra, og Pione Sisto er nærmest blevet fast inventar på bænken med udsigt til et kvarter hist og pist.

Læg dertil, at de to lejesvende – Vagner Love og Max Meyer – på ingen måder har været en forstærkning. Meyer blev også sorteret fra før topkampen.

FC Midtjylland er fuldstændig faldet af i mesterskabskampen. Nu skal de kæmpe for sølvet. Foto: Lars Poulsen.

Sportschef Svend Graversen må se sig i spejlet og erkende, indkøbene slet ikke har været gode nok. De mange fejlskud har kostet i mesterskabskampen. Og nu skal man ikke kun være optimistisk for at tro på guld. Man skal hedde Bo Henriksen.

FCM har haft alt for mange stjerner og for få arbejdsmænd. Det har givet Bo Henriksen problemer med alt for mange utilfredse spillere.

Sølvet kommer ikke i farezonen. Hertil er rivalerne fra både AaB og Brøndby endnu mere ustabile.