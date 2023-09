Vild lodtrækning: - Der er muligheder

FCK-spillerne Rasmus Falk og Viktor Claesson fastslår, at de, trods en svær Champions League-pulje, ikke bare er kommet for at være med. FCK'erne har ambitioner om at spille Europa igen efter nytår

Det kan godt være, at FC København har fået en svær Champions League-pulje.

Bayern München. Manchester United. Galatasaray. Store hold med ikoniske stadioner.

Men det er FC Københavns Viktor Claesson og Rasmus Falk ligeglade med. De vil skabe resultater og spille i Europa igen efter nytår.

Enten i Champions League eller i Europa League, som man kan fortsætte i, hvis man bliver treer i sin pulje.

- Vi er her ikke bare for at kigge på Old Trafford og Allianz Arena, fastslår Viktor Claesson til Ekstra Bladet.

- Det er vigtigt, at vi spillede kampe sidste år mod City, Sevilla og Dortmund. Vi er vant til det, og vi viste, at vi er stærke, specielt hjemme i Parken.

Også Rasmus Falk ser positivt på de europæiske opgaver, selvom gruppen på papiret ser svær ud.

- Vi vil gerne møde de bedste, og det kommer vi til.

- Jeg håber, vi får sat nogle kampe sammen, hvor vi får udfordret dem og får vist, at vi er gode, så vi kan få nogle point og spille europæisk efter jul, siger han.

Sidst, mægtige Manchester United var i Parken, endte hjemmeholdet noget overraskende som sejrsherrer. Foto: Lars Krabbe

Falk mener også, at det nok bliver Galatasaray, FCK skal slå, hvis de skal spille europæisk til foråret.

- Jeg sad faktisk og så Molde mod Galatasaray og syntes, at Molde over to kampe var rigtig gode.

- Så dér er der i hvert fald muligheder. Men mon ikke, der også er det på hjemmebane mod de to andre. Det plejer der at være.

- Hvem er bedst, FCK eller Galatasaray?

- Vi ser os selv som rimelig 50/50 med dem, mener han.

Danskermøder

Selvom den store historie er, at der bliver et gensyn med Rasmus Højlund, påpeger Rasmus Falk, at der altså også er andre gamle kendinger, man skal møde.

- Hvordan bliver det at møde en gammel holdkammerat?

- Altså, jeg skal møde flere gamle holdkammerater...

- Hvad med Højlund?

- Nå, men jeg har da spillet mere sammen med Victor Nelsson og Christian Eriksen, griner han.

- Men ja, det er fedt, at der er relationerne mellem dem.

Viktor Claesson stemmer i kor.

- Det er sjovt med gamle bekendte. Det bliver nogle fede kampe, specielt for danskerne, mener anføreren.

