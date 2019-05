Vilde FCK-planer: Singlefest og all inclusive i Parken

På TV2 har han for tiden travlt med at kåre Danmarks bedste iværksættere, og selv har rigmanden Lars Seier Christensen også store planer på vej i fodboldklubben FC København.

I starten af marts brugte Saxo Bank-milliardæren mere end 200 millioner og købte 22,55 procent af aktierne i firmaet Parken Sport & Entertainment, der står bag løverne, og nu afslører han for første gang dele af de planer, han har for klubben.

Han vil skabe nye oplevelser for fansene i Parken.

- Sektion 12 er jo fantastisk og er på højde med enhver international fangruppe, jeg har set. De mødes fire timer før og begynder at feste og hygger sig helt vildt. Det skal vi have noget mere af, siger Seier i en længere snak med Berlingske.

Artiklerne fortsætter under billederne

Er det her, der skal være singlefest? Eller All inclusive?. Foto: Jan Sommer

Mon man score til singlefest, hvis man har flag med? Foto: Jan Sommer

Viktor Fischer hilser på FCK-fans. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Se også: Ydmyget i Parken: Tillykke med guldet!

Se også: Forlod FCK for storklub: - Jeg tænkte på det i sengen

Fodboldeksperter: Sådan ser landsholdet ud ved EM i 2020

En af de mere kreative idéer går på, at der kan dannes romancer mellem fansene.

- Det her har jeg godt nok ikke drøftet med de andre endnu, men Tinder har nogle store sponsorater af sport i USA, hvor de så har en hel tribune for singler, og så kommer man ind via appen, siger Lars Seier.

- Prøv og forestille dig, at du har 3.000 singler, der både ser fodbold, hygger sig og møder nogle nye mennesker. Sådan nogle ting kunne være ret sjove at arbejde med, lyder det fra rigmanden.

Han arbejder også med tanken om en slags 'all inclusive'-tribune, hvor man kan drikke alle de bajere og spise alle de popcorn, man har lyst til.

Ifølge rigmanden vil det hjælpe på sponsoraterne, hvis man kan løfte hele oplevelsen af det at gå til fodbold.

Inden idéerne kan føres ud i livet, skal de dog først forelægges og besluttes af bestyrelsen og direktionen. Der vil derfor hverken være organiseret singlefest eller all inclusive til søndagens hjemmekamp klokken 16.00 mod Brøndby.

Her kan tilskuerne til gengæld komme til at fejre klubbens 13. mesterskab, hvis det bliver til sejr i braget mod ærkerivalerne fra vestegnen.

Lars Seier Christensen på FCK-pressemødet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Derfor kan FCK's 'nye Don Ø' blive en gevinst

Det var da også fodbolden Seier talte mest om, da han i starten af marts trådte ind i FCK.

- Jeg er her af flere grunde, men i høj grad for fodboldens skyld. FCK er Skandinaviens bedste hold, og det skal vi blive ved med at være. Jeg tror, vi på sigt kan komme op på et endnu højere niveau. Jeg regner med, at vi løbende højner vores sportslige ambitioner på en økonomisk forsvarlig og langtidsholdbar måde, sagde Seier dengang.

- En dag ude i fremtiden skal Champions League være reglen og ikke undtagelsen, og jeg ser ingen grund til, at man ikke kan komme videre fra gruppespillet, lød det videre.

56-årige Lars Seier Christensen er født i København og har tidligere været storsponsor for Bjarne Riis' cykelhold, ligesom han var blandt initiativtagerne til det Formel 1-løb i København, der dog aldrig er blevet til noget.

Tætte venner sidder på magten i FCK

Sidste år er længe siden: Sådan fandt FCK tilbage

Sidste år er længe siden: Det sendte Brøndby i bakgear

Se også: Bendtner afslører: - Gammel for første gang