Vildt rygte: De vil hente Andreas Cornelius

Han er netop vendt retur til hovedstadsklubben, men nu kan han ifølge det tyrkiske medie Fotospor allerede være på vej videre fra FCK.

Mediet beretter at FC Schalke 04 har den danske skarpretter Andreas Cornelius på blokken, og den tyske klub skulle angiveligt være parat til at skrive under med ham i løbet af næste uge.

"Corner" er netop vendt tilbage til dansk fodbold efter et længere ophold i udlandet, hvor han har tørnet ud for Atalanta, Bordeaux, Parma og Trabzonspor. Den 29-årige angriber har haft variende succces i de forskellige klubber, men i Trabzonspor fandt han for alvor formen.

Den tårnhøje spidsangriber lavede 15 mål i 37 optrædener for den traditionsrige tyrkiske klub i sidste sæson, hvor klubben løb med mesterskabet, og landsholdsangriberen var blandt de mest scorende i ligaen.

Andreas Cornelius vendte tilbage til dansk fodbold i sommer, og har endnu til gode at score for københavnerklubben i indeværende Superliga-sæson, omend han blot har startet inde i fire kampe.

Opholdet i København kan dog blive en kort fornøjelse, da Fotspor beretter at Schalke er interesseret i at hente Cornelius til Bundesligaen.

Den danske angriber har dog først kontraktudløb i 2027, og bliver betalt en rimelig heftig hyre i mesterklubben, så det virker usandsynligt, at den erfarne angriber skulle være på vej videre til januar.