Vildt rygte: Milan jagter FCK'er

FC Københavns Peter Ankersen har været på rampen i klubben hele sommeren, da det i forvejen har været en del af planen, at han skulle fyres af denne sommer. Nu er der dukket en meget interessant klub op som mulig destination for backen.



Det skriver det italienske medieTuttomercatoweb.



Her bliver det berettet, at Ankersen er på vej til intet mindre end de syvdobbelte Champions League-vindere fra AC Milan. Prisen skulle endvidere være på 15 millioner kroner for danskeren, som bliver 29 år i september.



Peter Ankersen er ifølge føromtalte medie blot den seneste højreback, som er blevet meldt til den italienske storklub. Dog har klubben allerede både Davide Calabria og Andrea Conti på pladsen.



FCK-spilleren har kontraktudløb i sommeren 2020, og derfor er det også ved at være sidste chance for de danske mestre, hvis de vil have penge for ham - medmindre det i stedet bliver til en kontraktforlængelse i stedet for et salg, som ellers er planlagt. FC København har allerede hentet både Varela og Bartolec til netop højreback-positionen.



Foruden AC Milan skulle der også være interesse fra England for Peter Ankersen.

Se også: Millionerne skal rulle: FCK jagter spansk midtbanespiller

Se også: Tidligere Superliga-profil og landsholdsspiller vender hjem

'Et af verdens værste landshold': Superligaens ukendte landsholdsstjerne