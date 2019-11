Ville bestikke betjent: Politiet dropper sagen

Nicklas Bendtners tilståelse af bestikkelsesforsøg kunne reelt stadig udløse fængsel op til seks år, men Københavns Politi ønsker ikke at genåbne sagen

Reelt binder Nicklas Bendtner løkken om sin egen hals, når han i sin nye bog, ’Begge sider’, tilstår, at han i en penibel situation i 2013 forsøgte at bestikke en politibetjent med en kuvert fuld af penge.

Ifølge straffelovens paragraf 122 er der en strafferamme på op til seks års fængsel for at forsøge at bestikke en person, ’der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv’.

Og ifølge paragraf 93 er forældelsesfristen hele ti år med så høj en straframme.

På den baggrund kunne Københavns Politi altså principielt vælge at genåbne sagen til efterforskning, men det ønsker man ikke, oplyser man til Ekstra Bladet.

Københavns Politi ønsker således ikke at gå ind i den konkrete sag, men oplyser, at ’det i sådanne sager altid er et politimæssigt skøn, hvilke skridt der skal tages’

Nicklas Bendtner har altså ret i sin antagelse, når han i bogen skriver: ’Heldigvis forbarmer betjenten sig. Jeg bliver ikke sigtet for forsøg på bestikkelse. Så havde det først set skidt ud’.

Nicklas Bendtners bog udkommer tirsdag.

Episoden udspiller sig i det centrale København, hvor han sammen med en kammerat nyder ’en tre-fire drinks’, hvorefter de to vil rykke videre til et sted bare 150 meter væk. Imod ensretningen. I Bendtners leasede Mercedes.

’Jeg når akkurat at sætte mig ind, før det banker på ruden. Det er en politibetjent’, fortæller Bendtner, som kun har et udløbet kørekort fra England på sig.

Han bliver bedt om at tage en alkoholtest, som viser en promille på 1,75. Han skal med på politistationen, får han at vide, og han bliver grebet af panik.

’Så kommer jeg i tanke om den konvolut, jeg har i inderlommen. 100.000 kroner. De er tænkt som en gave til mine forældre. ”Du får dem her, hvis du lader mig slippe”, siger han til betjenten. ”Hold din kæft, lige nu”, lyder det bryske svar.

Det går op for Bendtner, at han virkelig har dummet sig.

’Heldigvis forbarmer betjenten sig. Jeg bliver ikke sigtet for forsøg på bestikkelse. Så havde det først set skidt ud’.

Kort efter rammer historien medierne, og sagen ruller. Den koster ham senere en bøde på 842.000 kroner og en frakendelse af kørekortet i tre år, ligesom DBU beslutter sig for at give ham et halvt års tænkepausen fra landsholdet.

