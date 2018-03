VM kan hænge i en tynd tråd for FCK-keeper

HOBRO (Ekstra Bladet): Der var masser af tid til at frygte det værste, som kan være, at sommerens VM i Rusland vil komme i fare lige som et planlagt salg.

FCK’s svenske landsholdsmålmand Robin Olsen blev sendt ud på en timelang tur til Universitetshospitalet i Aarhus for at få et svar.

- Det er skulderen. Mere kan jeg ikke sige, sagde Robin Olsen på vej ud til en FCK-bil.

10 minutter før pausen måtte FCK’s solide ankermand lade sig udskifte.

Han blev faktisk båret fra banen efter have slået skulderen efter en redning af et lumsk skud fra hjemmeholdets Edgar Babayan.

Robin Olsen blev liggende i smerter efter at være faldet uheldigt. Foto: Claus Bonnerup

Allerede i starten af kampen havde Robin Olsen slået den samme skulder, da han kolliderede med den ene stolpe, da en høj bold fra hjemmeholdets Björn Kopplin havde retning mod fjerneste hjørne.

- Jeg deler Robins bekymringer, sagde Ståle Solbakken.

- Han hørte nogle lyde, som han ikke brød sig om, da han kastede sig anden gang.

Det betød, at veteranen Stephan Andersen, som forleden havde fået banket rusten af mod Atlético Madrid, kom i aktion.

Kampen var knap sat i gang, da Hobros veteran Mads Justesen også måtte forlade banen ligeledes med en skulderskade.

Det viste sig, at skulderen var røget af led efter en nærkamp mod gæsternes Pieros Sotiriou.

Hobro-anføreren fik sat skulderen på plads, så han skulle ikke samme vej som den uheldige FCK-målmand.