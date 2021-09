Vrimler med teenagere: - Alder har ingen betydning

Derfor satses FCK så hårdt på ungdommen

1) Store penge at hente

Salg er en helt central del af forretningsmodellen, og der er mange penge i unge spillere. Desuden er det ikke muligt at købe sig til den kvalitet, som eksempelvis Daramy og Wind har vist. FCK skal udvikle de spillere selv.

2) Frigør lønkroner

Det er dyrt at købe ind på de øvre hylder, så for at få råd til en Zeca, kræver det, at man selv er i stand til at fremelske en Kristiansen. En egenudviklet spiller er - i hvert fald den første tid - mindre løntung end en udenlandsk spiller på samme niveau.

3) Højere niveau

Der var tidligere årgange, som FCK måtte kassere, da spillerne ikke var gode nok. Den seneste håndfuld år er københavnerne virkelig kommet efter det og har skabt et akademi af internationale klasse. Det vrimler med talenter, og fødekæden til førsteholdet synes sikret.

Jonas Wind og Mohamed Daramy er gode eksempler på, at man kan slippe igennem nåleøjet i FCK. Foto: Jens Dresling

4) De gode eksempler

FCK er i hård konkurrence med FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Brøndby om de største skandinaviske talenter. Skal et talent vælge FCK, skal han kunne se, at førsteholdet er en realistisk mulighed. Tidligere slap ikke mange igennem, og det gav andre klubber en fordel. Nu kan FCK fremvise gode eksempler.

5) Historien

Fans gider ikke se 11 udlændinge spille i Parken. Der skal være egenproducerede spillere omkring førsteholdet for at få fortællingen til at fænge. Fans vil se deres egne bryde igennem, og det klinger bare mere ægte, når Jonas Wind siger, at han ikke bryder sig om Brøndby…

6) Kender klubben

Når en ung spiller kommer op på førsteholdet, ved han allerede, hvad der kræves i FCK. Han har været igennem en skoling, der har forberedt ham til at træde ind på Superliga-holdet. En udlænding har ikke det samme kendskab til klub og kultur, og et dårligt match er en risiko.