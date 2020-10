Werge om Ståle-fyring: - Selvmål

Carsten Werge mener, at FC København laver et selvmål med chok-fyringen af Ståle Solbakken

Lørdag morgen chokerede FC Københavns bestyrelse ved at fyre klubikonet Ståle Solbakken, der af to omgange har været cheftræner og manager for klubben i 12 år.

Fyringen bliver af mange set som en forhastet beslutning, og en af dem er Carsten Werge, der gennem mange år har været kommentator på TV3 Sport.

Han kritiserer FC København-ledelsen for at skjule sig i en periode, hvor holdet ikke har levet op til de resultatmæssige forventninger, og at de skyder sig selv i foden med fyringen af Ståle Solbakken.

Carsten Werge kritiserer FCK's ledelse efter fyringen af Ståle Solbakken. Foto: Mogens Flindt

'Første gang FCK's ledelse viser sig offentligt, ovenpå flyverskjul i modvindsperioden, er det med den drastiske fyring af Solbakken. Men okay, selvmål er jo en del af gamet!' skriver han i et Facebook-opslag.

Artiklen fortsætter under Facebook-opslaget:

Det er ikke kun Carsten Werge, der er chokeret over fyringen af den 52-årige nordmand.

Peter Schmeichel skriver i et tweet, at 'det er en trist dag for dansk klubfodbold', mens Jesper Grønkjær skriver, at han ikke bryder sig om fyringen.

Jesper Grønkjær spillede med Ståle Solbakken som cheftræner i FC København fra 2006 til 2011, og selvom han aldrig har følt, at han vil være i indercirklen i en fodboldklub, så kan han ikke lade være med at blive følelsesmæssigt involveret i fyringen.

Det skriver Grønkjær i et Twitter-opslag, hvor han også tilføjer, at, han synes, fyringen er hård.

Jesper Grønkjær og Ståle Solbakken havde fem sæsoner sammen i FC København. Foto: Lars Poulsen

Efter fyringen har bestyrelsen i FC København indsat to FCK-legender til midlertidigt at styre Superliga-holdet, indtil der er fundet en permanent løsning til det tomme trænersæde.

Det er William Kvist, der tiltræder som sportschef, mens Hjalte Bo Nørregaard, der indtil nu har trænet københavnernes U19-hold, indtager rollen som cheftræner.

På pressemødet efter fyringen af Ståle Solbakken begrundede bestyrelsesformand, Bo Rygaard, fyringen med, at klubben ikke havde fået de resultater, der var forventet over en længere periode.

Fyringen kommer altså ikke på baggrund af et enkelt resultat, hvor han desuden tilføjede, at skilsmissen er foregået på en ordentlig måde, og der ikke er dårlig stemning mellem klubben og nordmanden.

Næste test for FC København og den midlertidige organisation bliver hjemme mod AaB 15. oktober.

FCK ligger lige nu på en skuffende niendeplads, mens AaB har fået en lidt bedre sæsonstart med en sjetteplads efter fire spillerunder.

Ligner ren panik

Ny FCK-chef: - Trist baggrund

Ståle Solbakken er færdig i FCK

Stor værdi i billig 'Zanka': Men utilfredshed kan lure