FCK-manager Ståle Solbakken mener, at FC Midtjylland har en fordel i forhold til FCK og Brøndby. For der kommer aldrig tryk på i det midtjyske, fordi næsten ingen går op i, hvad der sker hos de danske mestre

Ståle Solbakken rykker frem i stolen.

Han taler om, hvor simpelt det er at være træner i FC København, når det går godt, og hvor svært det er, når holdet pludselig ikke vinder længere.

Der kommer trykket. Fra fansene på tribunerne og bosserne i bestyrelseslokalet. Fra medierne og horden af eksperter på sociale medier.

Mange nye FCK-spillere bliver, siger Ståle Solbakken, overraskede over, hvor hårdt trykket kan blive.

- Og det er jo det, der er den store forskel på FCK og Brøndby og så de andre, siger den 52-årige nordmand.

Han har talt sig varm. Ordene galoperer ud af munden på ham, og stemmen nærmer sig det høje c.

- Selvom Brøndby nu er i gang med en turnaround, og forventningerne måske ikke er så høje, vil de altid have et enormt tryk på sig. De vil altid været enormt interessante.

- Det er der, at FCK og Brøndby ikke kan sammenlignes med FC Midtjylland. Who fucking cares uden for Herning? Ingen!

- I AaB er der meget større tryk end i Midtjylland, for i AaB er du hele Nordjyllands hold. På den måde er FC Midtjylland heldige, for der er næsten ingen, som går op i, hvad der sker, siger Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken ser mere mod øst end mod vest... Fra hjemmet nord for København kan han spejte ud over Øresund. Foto: Lars Poulsen

Selv siger han, at han heller ikke går op i, hvad de finder på ude på den midtjyske hede.

Men Ståle Solbakken har det med at svare, når han bliver spurgt, og at tale igennem et filter er ikke hans stil.

FCK-manageren anerkender FC Midtjyllands gode præstationer, flotte resultater og succesfulde akademi. FC Midtjylland er gode for dansk fodbold, siger han også.

Han bryder sig bare ikke om måden, at de opfører sig på og har i grunden aldrig rigtig gjort det.

- Jeg kan ikke lide deres fremfærd. Hverken når de har været en konkurrent og vundet mesterskabet, eller når de ikke har været en konkurrent. Så det har ingenting med det at gøre.

- Det er måden, som de dobbeltkommunikerer på.

- Hvad tænker du på her?

- De vil meget gerne være de bedste, men de bruger heller ingen penge og spiller bare med unge spillere. De kommunikerer i forhold til, hvad der passer i situationen.

- Jeg synes ikke, at det er så meget hold i det, de siger. De siger altid det, der passer til det billede, hvor de er akkurat nu, siger Ståle Solbakken.

FC København har Superligaens største økonomiske muskler, men ifølge Solbakken er afstanden mellem FCK og FCM ikke så stor, som nogle gerne vil gøre den til.

FC Midtjylland har ifølge nordmanden så tilpas mange penge, at de godt kan snyde københavnerne for en spiller, de begge jagter. Som det senest skete med Pione Sisto.

- Sandheden er, at hvis to-tre af vores bedst betalte spillere er ude, er den økonomiske forskel allerede elimineret.

- Så kan man altid diskutere, om det er, fordi vi købte de forkerte spillere. Om det var uheld, eller om vi har trænet forkert. Det kan være en masse ting, siger Ståle Solbakken.

FCM-direktør Claus Steinlein har været med til at skabe stroe resultater, men ifølge Solbakken dobbeltkommunikerer den midtjyske klub. Foto: Claus Bonnerup

Han vil ikke bruge sidste sæsons mange skader eller den europæiske belastning som en undskyldning.

Ifølge Solbakken havde FC Midtjylland formentlig løbet med mesterskabet, selv hvis han havde rådet over en skadefri trup.

- Ofte bliver det set som en bortforklaring fra mig, men jeg siger det bare, akkurat som det er. Billedet kan hurtigt snyde, konstaterer FCK-manageren, der fik massakreret næsten hele sit mesterhold fra sommeren 2019.

Enten blev spillerne solgt til udlandet, eller også blev de langtidsskadede. Fra guldholdet stod anfører Zeca tilbage som den eneste gennemgående figur i sidste sæson.

- Hvis vi trak otte-ni spillere ud af deres hold, som vandt guld i sidste sæson, tror jeg ikke, at de ville tage sølvmedaljer.

- Så tror jeg, at de ville falde meget dybere. Det er bare det, jeg prøver at fortælle.

Ståle om de øvrige rivaler Brøndby - Jeg synes, at Brøndby melder meget klarere ud (end FC Midtjylland, red.) og vedstår, at de er i en genopbygning, fordi de skal stå på egne økonomiske ben. Det har jeg meget større respekt for. AGF - Det er super for dansk fodbold, hvis de kan få noget stabilitet ind. Det under jeg byen Aarhus, klubben og David Nielsen. - David har fundet sin måde at arbejde på. Han er god til at motivere spillere og lede en gruppe, og så har han fundet de mennesker, som kan komplementere ham.

