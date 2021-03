- Wilczek bør starte inde

Han er den mest scorende Brøndby-spiller i Superligaen nogensinde og scorede også fire mål i sine tre første Superliga-kampe efter chokskiftet til FC København.

Men Kamil Wilczek ser ikke ud til at være Jess Thorups kop te, og polakken er ikke startet inde i en eneste af forårets syv kampe, hvor det er blevet til seks indhop og blot 52 minutter i alt.

Nu mener den tidligere FCK-stjerne Christian Lønstrup imidlertid, at det er tid til, at Wilczek skal starte inde igen, når FC Midtjylland er modstanderen på søndag.

Han vil tilbage til 4-4-2 med Carlos Zeca og Lukas Lerager centralt, Rasmus Falk og Viktor Fischer på kanterne, og så Jonas Wind og Kamil Wilczek fremme.

- Problemet er, når Jonas Wind trækker ned, så kommer der ikke meget fremme, men bare det, at Wilczek er der, så ved forsvarsspillerne, at puha han er altså en størrelse, siger Lønstrup i FCK-podcasten 'Kvart i bold'.

Wilczeks forårsminutter i FCK 15 - Brøndby

0 - Vejle

6 - AGF

15 - Lyngby

4 - SønderjyskE

9 - Horsens

3 - AaB

Lønstrup er i dag træner i Hillerød i 2. division, og med sine trænerøjne forventer han , at FC Midtjylland vil stå lavt i Parken og ikke efterlade plads i bagrummet, og derfor skal der hellere fysik end hurtighed.

- Og så synes jeg også, at efter Wilczek kommer ind mod Brøndby, så kommer der pludselig tyngde, og der kommer noget af det, vi efterlyser lidt. Wilczek har haft godt af at sidde lidt ude, men han er sulten som en slagterhund og ved godt, hvor målet står, og alt kan ikke komme fra Jonas Wind, siger Lønstrup.

Wilczeks seneste FCK-mål var 1. november mod Lyngby. Foto: Lars Poulsen

I Brøndby er han den mest scorende Superliga-spiller nogensinde. Foto: Lars Poulsen

Han peger desuden på, at FC Midtjylland også er stærke på dødbolde, og her vil Wilczek både offensivt og defensivt være en forstærkning frem for mindre spillere som Mohamed Daramy og Pep Biel.

Christian Lønstrup nåede 253 kampe for FC København fra 1992 til 1996 og igen fra 1998 til 2006 efter hjemkomsten fra italienske Cagliari.

Som træner har han efter diverse assistentjob været cheftræner for Helsingør fra 2013 til 2018, hvor han førte dem fra 2. division til Superligaen, mens han siden har været forbi Roskilde, og nu altså er i Hillerød.

Christian Lønstrup har spillet flere hundrede kampe i FCK. Foto: Jens Dresling

Får han ret i, at Kamil Wilczek skal starte inde søndag mod FC Mitdjylland, så vil det være polakkens fjerde start under Jess Thorup.

Han fik 69 minutter i 1-1-kampen mod OB 20. december, 90 minutter i 1-0-sejren ude mod FC Nordsjælland 13. december og 90 minutter i 1-2-nederlaget mod Randers 23. november. Hans seneste FCK-mål kom 1. november mod Lyngby i Parken i Hjalte Nørregaards sidste kamp som midlertidig FCK-træner.

