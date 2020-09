Wilczek på umulig mission

Uanset hvor mange mål, han scorer, må Kamil Wilczek indstille sig på, han aldrig kommer til at blive elsket af alle FCK-fans.

Der er dem, der aldrig vil kalde ham ved navn, men blot råbe ’Paycheck’, og så er der dem, der aldrig kan eller vil elske ham af mere følelsesmæssige årsager.

Polakkens fortid giver ham vanvittigt dårlige odds for at blive en helt på linje med tidligere FCK-bombere.

Det mener DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, der om nogen ved, hvad han taler om.

Peter Møller i FCK-trøjen og med fortid i Brøndby har ét par råde til Kamil Wilczek: Scor nogle mål og kæmp for trøjen, så bliver du lettere accepteret, siger han. Foto: Lars Poulsen.

Kæmp for trøjen

Han har fortid i både Brøndby og FC København. På egen krop har han mærket, hvor svært det var at skifte mellem de to rivaler.

Rivaliseringen har altid været der, men den er blevet meget mere markant de senere år. Og situationen var lidt speciel med Wilczek, der rejste som anfører og klubikon fra Vestegnen.

- Det bedste råd, jeg kan give til Kamil Wilczek, er: Lav nogle mål, kæmp for klubben, trøjen og holdkammeraterne. Når det er sagt, så er han på en ganske umulig mission. For han vil aldrig vinde alle FCK-hjerter, uanset, hvor godt han gør det, mener Peter Møller og slår fast:

- For mit eget vedkommende føler jeg, at langt flere fans endte på min side.

Peter Møller taler af erfaring, når han siger, at der venter Kamil Wilczek en stor mental udfordring, når han skal møde sin tidligere klub Brøndby. Foto: Philip Davali.

Mental udfordring

Søndag står Kamil Wilczek for første gang overfor sine tidligere klubkammerater fra Brøndby, når FCK lægger græs til i den mennesketomme nationalarena.

Her skal Wilczek møde flere af dem, han spillede sammen med i flere år i den gule trøje.

- Mentalt er det en kæmpe udfordring, Wilczek står foran. Han er under et enormt pres. Jeg måtte selv klare tingene, da jeg spillede. I dag har FCK en mentaltræner tilknyttet, hvor han kan få værktøjer til at gøre tingene lettere.

- Jeg er sikker på, Wilczek ikke vil være upåvirket, når han står på et fyldt Brøndby Stadion. Situationen er selvfølgelig en anden her og nu, fordi der er så få tilskuere, siger Peter Møller, der blev kaldt ’klubluderen’, når han som FCK’er kom på Brøndby Stadion.

Wilczek kom personligt rigtig fint fra land med to scoringer i Odense. Men presset på ham for at slå til er større end for mange andre.

- For han kender også præmissen: Laver han ingen mål, ryger han af holdet, siger Peter Møller.

Peter Møller prøver her at få bolden fra Casper Ankergreen, mens Daniel Agger passer på sig selv. Når Peter Møller kom til Brøndby, blev han - efter skiftet til FCK - ofte omtalt som 'klubluderen'. Foto: Lars Poulsen.

Fodbold er følelser

DBU's fodbolddirektør forstår vreden, skuffelsen og utilfredsheden hos Brøndby-fansene i den her situation, men han mener omvendt også, man må se på, at Kamil Wilczek er professionel fodboldspiller ud fra de muligheder, der opstår.

- Jeg havde stor klubfølelse både for AaB, Brøndby og FCK, da jeg spillede for dem. Jeg gav alt og var stolt af at spille i de klubber. Men spillere har bare ikke samme følelser for deres klub, som fansene. Fodbold handler i sandhed om følelser, forklarer Peter Møller.

Mange FCK-fans kaldte heller ikke Peter Møller ved navn. Ofte blev han bare nævnt 32, der faktisk – trods omstændighederne – endte med en slags kultstatus i Parken.

- Mod slutningen af min tid var der flere, som nævnte mit navn. Men jeg betragtede det som et stort skulderklap, at fansene sang: 'Der er kun én 32’er', siger Peter Møller, hvis trøjenummer for en kort stund var på Nicklas Bendtner i de få måneder, han spillede for klubben.

Men her bliver der ikke tale om nogen former for kultstatus.

De siger fansene om Wilczeks skifte 1. Hvad var din første tanke, da Kamil Wilczek skiftede til FCK? Sarah Agerklit, formand for Brøndby Support: - Min første tanke var: Det her er løgn. Og skal jeg være helt ærlig, så havde jeg virkelig ikke troet om Kamil, han ville skifte til vores værste rivaler. Lars Thor Jensen, formand for FC Københavns Fan Club: - Min første tanke var: Hvorfor? Det er et klubskifte, der virkelig deler vandene hos os. - Fodbold er jo følelser, og det er jo er mærkeligt for os fans at få en spiller, der var et ikon hos vores rivaler. - Spillemæssigt kan jeg godt se ideen med ham. Han er jo en fremragende afslutter. Men jeg forstår også de FCK-fans, der tænker: Åh, nej, kan vi virkelig ikke hente andre. 2. Hvad er det mest bekymrende ved det klubskifte? Sarah, Brøndby: - Det er, at skiftet skete så tidligt i transfervinduet. Det virker jo som om han slet ikke har afsøgt sine muligheder, før han sagde ja til FCK. - Hvis han var skiftet til FC Midtjylland, havde det også været mærkeligt, men slet ikke det samme - Kombinationen af skiftet til FCK og så tidligt i transfervinduet virker meget besynderligt. Lars, FCK: - Da der var en homofobikampagne, som DBU stod bag, var vi en af afsenderne på den. - Nu har vi hentet en spiller, som udviste en vis form for antipati for den kampagne. - Hvad nu, hvis Wilczek skal stille op med regnbueflag, vil han så gøre det hos os? 3. Når man har spillet for den ene klub, kan man så ikke skifte til konkurrenten? Sarah, Brøndby: - Det kommer helt an på, hvem man er. Med Kamil er situationen jo den, at han stoppede som anfører hos os for syv måneder siden. - Han gik ud og købte fem 'Aldrig Alene'-trøjer, udloddede de fire til fans. Han erklærede sin kærlighed til Brøndby. - Så må han også forstå, at der kommer en reaktion fra Brøndby-fans, når han så vælger at skifte til vores værste rival. - Det havde også været slemt, hvis det var sket lige før transfervinduet lukker. Men det havde været en anden situation. For så havde han afsøgt alle sine muligheder først. - Boilesen har også en fortid i Brøndby som talent. Men her er situationen en helt anden. - Det er slet ikke på samme måde, fordi han ikke har spillet en rolle for vores Superligahold. Lars, FCK: - Som udgangspunkt vil jeg helst have, vi holder os fra Brøndby-spillere. For den slags kan skabe intern splid. - Jeg har forståelse for reaktionen fra Brøndbys fans, men når det er sagt, kan jeg også følge Wilczek, fordi han skifter til en klub, hvor han kan vinde titler, spille i Europa og få en meget højere løn. 4. Vil I ikke kalde ham ved navn længere? Sarah, Brøndby: - Det ved jeg ikke helt, hvad stemningen er endnu. Lars, FCK: - Urban Crew (en af fangrupperingerne i FCK) har meddelt, at de ikke vil sige hans navn. - Som officiel fanklub går vi ikke imod klubbens indkøb. Derfor støtter vi også Wilczek. - Men jeg vil da ikke afvise, at nogle fans vil kalde ham Paycheck. Uanset hvad Wilczek gør, vil han aldrig kunne vinde alle fan-hjerter. 5. Tror du Kamil Wilczeks sikkerhed kan komme i fare uden for banen? Sarah, Brøndby: - Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jens Stage-sagen var trist. Men nej, Kamil Wilczek kommer ikke i fare uden for banen. - Til gengæld kommer han helt sikkert til at mærke utilfredsheden fra tribunerne, når han kommer til Brøndby igen. Lars, FCK: - Jeg håber det virkelig ikke. Det vi så med Jens Stage, Ulrik Laursen og Thomas Frandsen sætter alle fansene i et dårligt lys. - Fysisk håndgemæng hører ikke til uden for banen blandt fodboldspillere og fans. - Men det er klart, at Wilczek kommer til at opleve mange tilråb på banen. 6. Får Kamil Wilczek succes i FCK? Sarah, Brøndby: - Jeg håber det ikke. Det taler selvfølgelig for, at han for kort tid siden var etableret i Danmark, hvor han scorede mange mål. - Det, der taler for, at han ikke får succes, er, al den uro vi ser nu. Kamil er jo en type, der har brug for meget tryghed og tillid for at fungere på banen. - Hverken tryghed eller tillid havde han i Italien og senest i Tyrkiet. Lars, FCK: - Ja, det tror og håber jeg. Får Wilczek succes, har FCK succes. - Og han ved jo, hvor målet står. Mod OB beviste han, hvor farlig og skarp afslutter, han er. To mål på to afslutninger.

