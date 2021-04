Wilczek tilbage: - Det har ikke været let

Kamil Wilczek scorer igen.

Polakken fik chancen fra start mod Randers og skulle kun bruge ti minutter på at vise Jess Thorup, at det var en god ide.

- Det var en dejlig følelse. Den har jeg virkelig savnet. Jeg er afhængig af at score mål, så jeg har savnet det så meget, sagde den rutinerede polske målræv, hvis slangehug satte gang i FCK mod kronjyderne.

Kamil Wilczek håber også, at det sætter ham i gang efter en scoringspause på over fem måneder. Han har ikke passet ind i Thorups system, men mod Randers FC justerede FCK-træneren systemet, så det passede til Wilczek.

- Jeg har gjort alt for at være klar og vise, at jeg stadig kan give holdet noget. Efter en svær periode er det altid vigtigt at få lavet det første mål og så fortsætte og ikke være tilfreds.

- Føler du, at du har haft noget at bevise?

- Nej, jeg har intet at bevise. Jeg har bevist mig de sidste fire år og vist alle, at jeg kan være afgørende.

- Jeg tænker ikke så meget på, hvad der sker omkring mig. Jeg fokuserer på mig selv. Det har ikke været let, men jeg har erfaring fra tidligere og har lært at være i disse situationer, sagde Wilczek, der kan håbe på genvalg på Brøndby Stadion på søndag.

