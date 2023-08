Ydmygede sin far: - Vi snakker om det til jul

For FCK-angriberen Orri Oskarsson var kampen mod Breidablik helt speciel.

For ikke nok med, at stortalentet stod over for sine landsmænd, så var det såmænd Oskarssons far, Oskar Hrafn Thorvaldsson, der stod i spidsen for modstanderholdet.

Men den unge islænding skånede på ingen måde sin far. I stedet bankede han tre kasser ind i Breidablik-buret og var med til at slukke farens Champions League-drømme.

- Jeg kommer nok ikke til at glemme det her. Der bliver nok snakket om det ved middagsbordet til både jul og påske, siger Orri Oskarsson efter kampen.

Han erkender, at det var en underlig situation at stå over for sin far i de seneste to kvalifikationskampe.

- Før første kamp havde jeg en skidt følelse med at skulle møde min far. Men når man kommer på banen, er det en kamp, ligesom alle andre kampe, hvor man fokuserer på det, man nu skal gøre.

- Jeg har ikke snakket med ham så meget efter kampen. Men vi kommer til at tage en længere snak. Det bliver godt at blive normal far og søn igen efter den her duel. Det glæder jeg mig til, siger Orri Oskarsson.

Ville ikke ønske det for sin værste fjende

Mens Orri Oskarsson så kampen mod sin fars mandskab som en kamp som alle andre, så havde farmand Oskar Hrafn Thorvaldsson det anderledes med situationen.

- Men jeg er også rigtig stolt af ham. Han viste en masse selvtillid, og vi kunne tydeligvis ikke kontrollere ham, så jeg er glad på hans vegne, siger han i et interview med Viaplay efter kampen, hvor han afslører, at Oskarsson sagde undskyld til ham efter kampen.

Også Oskarssons træner, Jacob Neestrup, kunne lide, hvad han så.

- Det er fedt for Orri. Han laver et godt indhop i Island og et godt indhop i Vejle. Han banker tre ind i dag.

- Vi tror på ham. Det er måske den bedste afslutter med fødderne, som jeg nogensinde har trænet, siger Jacob Neestrup.

- Men træerne vokser ikke op i skyerne, fordi man scorer tre mål mod Breidablik. Men det er en spiller, vi tror på, og som vi gerne vil have ind på holdet over tid, lyder det fra FCK-bossen.

Om hattricket mod Breidablik var nok til at overbevise om en startplads i næste kamp, får vi at se på lørdag, når løverne tager i mod Randers FC i Superligaen klokken 16.00.