Ydmyget i Parken: Tillykke med guldet!

PARKEN (Ekstra Bladet): Tillykke med mesterskabet, FC København!

20 af 28 gange har det hold, der har ført Superligaen med seks runder igen også vundet det danske mesterskab, og alt tyder på, at det også kommer til at ske i denne sæson. Siden Superligaens indførsel i 1991 er det nemlig aldrig sket, at hold har ført med mere end seks point og har smidt guldet.

Og med skærtorsdags 3-0-sejr over FC Midtjylland fører FC København med seks runder igen med otte point og har også en målscore, der er 13 mål bedre end ulvenes.

Målene foran de 25.321 feststemte tilskuere blev sat ind af Andreas Bjelland og to gange Dame N’Doye.

Største føring seks runder før slut - men mesterskabet smidt 6 point – FCK (2011/2012 – FCN)

6 point – Lyngby (1991 – Brøndby)

3 point – Brøndby (2017/2018 – FCM)

2 point – Brøndby (1999/2000 – Herfølge)

1 point – Esbjerg (2003/2004 – FCK)

1 point – Brøndby (2000/2001 – FCK)

1 point – Brøndby (1994/1995 – AaB)

1 point – B1903 (1991/1992 – Lyngby)

Efter 26 minutter blev det 1-0, da Rasmus Falk og Viktor Fischer leverede en smart hjørnesparkskombination, hvor Fischer til sidst sparkede på mål.

På Jesper Hansens retur headede Andreas Bjelland sit første mål for FCK i nettet.

Kort før pausen blev det også 2-0 til FCK og igen efter et af de hjørnespark, der ellers har for vane at være FC Midtjyllands specialitet.

Denne gang blev bolden i første omgang clearet, men Dame N’Doye vendte rundt og fra omkring straffesparkspletten sparkede han mellem venner og fjender sit FCK-mål nummer 101 i nettet.

Fra anden halvlegs start havde Jonas Wind chancen for at gøre det til 3-0, men Jesper Hansen reddede tæt under mål.

Paul Onuachu missede et frit hovedstød kort efter, hvor Jakob Poulsens indlæg ikke blev behandlet efter fortjeneste.

Og så gik stadion amok, da Dame N’Doye med sit andet mål gjorde det til 3-0 efter 63 minutter i en situation, hvor han fikst chippede sig selv fri og bankede bolden i kassen til slutresultatet.

Det var ellers FC Midtjylland, der fik kampens første chance, da Evander efter fem minutter dansede og trampede sig igennem FCK-forsvaret efter en fejl fra Andreas Bjelland.

Brasilianeren sparkede til sidst lige forbi fjerneste stolpe, mens FCK-keeper Jesse Joronen stod plantet og efterfølgende kunne se brasilianeren appellere for riv i trøjen.

FC København overtog som halvlegen skred frem fuldstændig kampen.

Et Robert Skov-indlæg i feltet manglede modtager i det 11. minut, mens et Viktor Fischer-langskud blev slået til hjørne af Jesper Hansen efter 18 minutter.

Midtvejs i første halvleg diskede Dame N’Doye op med en god tæmning og løb fra Kian Hansen, men i fri position sparkede han fladt forbi.

Kort efter kom de to første FCK-scoringer, og da FC Midtjylland tre minutter før pausen atter fjumrede foran mål, så stod det klart, at ulvene ville få svært ved at få noget med hjem fra Parken.

Skal ulvene stadig have et lille håb efter 0-3 i Parken, så må det være, at FC København 2. påskedag skal til hadebanen i Farum, hvor man ikke har vundet de seneste ni Superliga-kampe, og de to tophold mangler også at mødes i Herning, hvor FCM plejer at have styr på løverne, hvilket fire sejre i træk vidner om.

Skulle FCK tabe både i Herning og Farum har de dog kun tabt seks af de otte point, og derudover kræver det også sejre til FC Midtjylland, der 2. påskedag kæmper for at holde liv i det lille håb, når Brøndby kommer på besøg i en forpremiere på pokalfinalen, mens det nu vil være en historisk nedtur, hvis ikke FCK løber med guldet.

