Zanka arbejdede på andre muligheder før FCK-skifte

Landsholdsspilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen kunne være endt i en anden klub end FC København, men til sidst var københavnerne den eneste tilbageværende mulighed for ham.

Det siger forsvarsspilleren på et pressemøde tirsdag eftermiddag - 14 timer efter, at han blev præsenteret som ny FCK-spiller på en lejeaftale fra Fenerbahce.

Da han fløj til Danmark for at møde ind til landsholdssamlingen i Herning, havde han en forventning om, at han ikke skulle tilbage til sin tyrkiske klub, men uden vished om at han ville ende tilbage i FCK.

- Jeg havde en formodning om, at der kunne ske noget. Der var et par bolde i luften. Der er tre ting, der skal gå op, så tre parter er glade, og i nogle af tilfældene gik det desværre ikke helt.

- Så ved folk nok, at jeg har et tæt forhold til FC København og Ståle Solbakken, og vi kom op med en plan om, hvordan det kunne vinkles til allersidst, siger 'Zanka'.

I første omgang løber hans lejeaftale resten af sæsonen. Han ved ikke, om hans tredje periode i FCK kommer til at strække sig længere end det.

- Som fodboldspiller lever vi i transfervinduer, så man lever seks måneder ad gangen. Det er så langt ude i fremtiden, at jeg ikke har gidet at tænke over længere perspektiver (end lejeaftalen, red.).

- Jeg har en kontrakt, som fra næste sommer løber et år mere med Fenerbahce, og så må jeg tage den derfra, siger 'Zanka'.

I sidste sæson spillede han først fast i Fenerbahce, men havnede siden på bænken og blev udlejet til Fortuna Düsseldorf. I denne sæson indledte han med at spille for Fenerbahce, men efter klubbens indkøb af Marcel Tisserand, gled 'Zanka' ud på bænken.

I forhold til næste sommers EM-slutrunde ville det ikke være holdbart at være reservespiller i sin klub, og udsigten til EM-kampe på hjemmebane spillede ind i overvejelserne om at søge mere spilletid andetsteds.

- For alle - 50 spillere plus det løse, der kan komme ud af det blå - er det helt overordnende mål at spille EM og komme med i truppen. Selvfølgelig ligger det bag i hovedet, siger forsvarsspilleren.

EM-drømmen er dog ikke den eneste motivation for at skifte tilbage til sin hjerteklub.

- Der er mange ting, som har spillet ind på den beslutning. Inderst inde handler det om at spille fodbold. Kunne det lykkes, så alt spillede sammen, så er det en kæmpe bonus, at det er i vante rammer, og at familie og venner er tæt på.

- Dem savner man altid, når man spiller i udlandet, og det er noget, jeg tager med som en bonus, siger 'Zanka'.

I øjeblikket er han samlet med det danske landshold i Herning, hvor Danmark onsdag møder Færøerne i en testkamp.

