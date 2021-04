'Zanka' blev droppet: Får ros for reaktion

Han tog hjem til København for at spille sig til EM i den danske hovedstad, men Mathias 'Zanka' Jørgensen er milevidt fra at komme med til slutrunden om to måneder.

Kasper Hjulmand har droppet ham på landsholdet, og nu har Jess Thorup gjort det samme på klubholdet.

Den 30-årige lejesvend fra Fenerbahce var sat uden for mod Randers og så hele FCK's 2-1-sejr fra bænken.

I stedet spillede Victor Nelsson og Nicolai Boilesen i det centrale forsvar.

Sådan faldt målene i Parken 0-1 Marvin Egho (7) Erik Marxen slog et præcist hjørnespark ind i forreste område. Her steg op Marvin Egho op mellem FCK'erne Kamil Wilczek og Jonas Wind og snittede elegant bolden i nettet. 1-1 Kamil Wilczek (10) Jonas Wind fandt angrebsmakker Kamil Wilczek i Randers-feltet. Polakken havde tid til at lægge bolden til rette for sig selv, inden han med en knaldhård afslutning passerede Patrick Carlgren. En flyvende Rasmus Falk lagde op til anden FCK-scoring. Foto: Lars Poulsen 2-1 Viktor Fischer (18) Med en perfekt timet aflevering blev Rasmus Falk spillet fri af Jonas Wind. Patrick Carlgren nedlagde fynboen, men bolden landede for fødderne af Fischer, der kunne score karrierens letteste mål. Vis mere Luk

- 'Boile' har gjort det fantastisk, og Victor kommer hjem fra en U21-slutrunde, hvor jeg synes, at han har været den bedste midterforsvarer.

- Og så var det ikke en helt ny konstellation. De spillede mod FC Midtjylland herinde for nogle kampe siden. Det var vel en af de bedste defensive kampe, hvor Midtjylland reelt ikke producerede en chance, sagde Jess Thorup, der på politisk korrekt trænersprog kaldte det et tilvalg af Boilesen og Nelsson frem for et fravalg af 'Zanka'.

'Zanka' varmede op, men kom ikke i aktion mod Randers FC. Foto: Lars Poulsen

Uanset om man kalder det for den ene eller andet, viste FCK-træneren igen, at han ikke er bange for at sætte store navne helt udenfor.

- For mig handler det ikke om at sende signaler, men om at stille det stærkeste hold. Vi har sagt til os selv, at nu starter en ny turnering med ti finaler.

- Vi skal godt i gang. Det handler om at vinde, sgu ikke om at sende signaler. Jeg prøvede at sætte det stærkest mulige hold til i dag, og det, syntes jeg, at de viste, at de var.

- Hvordan har ’Zanka’ taget det?

- Jeg fortalte ham det allerede for to dage siden, hvor jeg tog god snak med ham. Jeg talte også med ham i går (søndag, red.), og han har taget det 100 procent professionelt, sagde Jess Thorup, der også havde skiftet ud på målmandsposten.

'Kalle' Johnsson er efter en jævn sæson løbet tør for snor. I stedet vogter Sten Grytebust nu målet.

- Vi har manglet de kampafgørende redninger. Det er noget af det, som Sten kan. Det så vi også i dag, sagde Jess Thorup med henvisning til nordmandens fine redning på Marvin Eghos store chance dybt inde i tillægstiden.

- Hvis jeg kunne have skrevet en historie om, at Sten kommer ind og får en afgørende redning til sidst, så er det fint for mig, når vi får de tre point, sagde Jess Thorup, der med egne ord var sindssygt begejstret for FCK's flotte første halvleg mod kronjyderne, mens den anden var knap så prangende:

- En tidlig scoring imod kan godt få korthuset til at falde sammen, når man kommer fra en periode med et point i tre kampe.

- Men vi rejser os som mandfolk og spiller en super første halvleg.

Nederlaget i Randers i sidste runde af grundspillet havde fået Jess Thorup til at skifte ud på FCK-holdet til kampen mod kronjyderne i mesterskabsspillet. Foto: Lars Pooulsen

Det gør dog ikke, at der automatisk er genvalg til de 11 startere på Brøndby Stadion om en uge.

- Man skal have mulighed for at tilkæmpe sig en plads til træning i løbet af ugen. Vi skal gøre hinanden stærkere og dygtigere.

- Det prøver jeg at skærpe hele tiden ved ikke at lade dem tro, at de er sikre, fordi de har spillet en god kamp, lød det fra Jess Thorup.

Overvandt chokstart: FCK tilbage på sejrskurs

Overliggeren ødelagde stort Brøndby-comeback