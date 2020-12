Zanka i kæmpe kovending

’Zanka’ nægtede: - Ikke før han siger undskyld

Mathias Zanka Jørgensen stiller igen op til interview med TV3 Sport. Det bekræfter FC Københavns kommunikationschef Jes Mortensen i BT's podcast Q&CO med Henrik Qvortrup som vært.

Balladen opstod i pausen af opgøret mellem FC København og Randers FC den 23. november. Her mente FCK-anføreren, at TV3 Sport-journalisten David Kroner stillede ham et dumt spørgsmål, og derfor krævede han en undskyldning.

Denne undskyldning havde han endnu ikke modtaget i søndags, da FC København var på besøg i Haderslev, og derfor nægtede Mathias Zanka Jørgensen at give interview til TV-stationen, der er én af Superligaens to rettighedshavere. TV3 Sport har hele tiden stået fast på, at der absolut intet var at undskylde.

Nu har de to parter begravet stridsøksen.

- For vores vedkommende er det noget, vi har håndteret internt. Det er gået relativt stille og roligt, og vi er tilbage, hvor vi startede: at Zanka laver interview fra den kommende weekend igen selvfølgelig, siger Jes Mortensen i Q&CO.

Officielt: Kevin på plads på amerikansk hold

Mathias Zanka Jørgensen taler igen med TV3 Sport. Foto: Tariq Mikkel Khan

Om sagen, som nu betragtes som afsluttet, konstaterer FC Københavns kommunikationschef:

- Jeg ville hellere have været denne her sag foruden.

FC København møder AC Horsens på hjemmebane på søndag - kampen vises på Canal 9.

