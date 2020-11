’Zanka’ nægtede: - Ikke før han siger undskyld

HADERSLEV (Ekstra Bladet): FC København fik vendt krisen, men der ulmer stadig ting under overfladen i den pressede storklub.

Mathias ’Zanka’ Jørgensen optrappede i hvert fald den krig, som han åbenbart har kørende med TV3 Sport.

Da FCK-forsvareren var færdig med sit interview med den skrevne presse, så blev han bedt om at gå han til Viasat-reporter Daniel Ortved. Det nægtede Zanka, der vendte rundt på hælene, vinkede afværgende til FC Københavns pressechef, Jes Mortensen, og gik i omklædningen med svadaen:

- Nej, det der, det gør jeg ikke. Ikke før han ringer og siger undskyld, så gør jeg det ikke, sagde Zanka.

Zanka (25) spillede heller ikke nogen god kamp i Haderslev. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det var med al sandsynlighed med henvisning til, at Viasat, angiveligt ved en fejl,mandag kom til at vise et pauseinterview med FCK-spilleren og TV3 Sport-reporter David Kroner under kampen mod Randers.

Her blev et tv-interview afbrudt, da Mathias 'Zanka' Jørgensen ikke ville finde sig i, at David Kroner påpegede, at han syntes, FCK-profilen virkede lidt rystet.

- Lad være med at gætte ind i det. Lad være med at lave sådan noget. Det gider jeg ikke, sagde 'Zanka' og forlod mikrofonen.

Men det stoppede ikke her. For uenigheden mellem de to fortsatte til fri skue for tv-seerne på ULTRA HD-kanalen.

- Du skal da lade være med at stille sådan et åndssvagt spørgsmål. Ellers så fucking kom og sig undskyld bagefter, når du er fucking faldet ned, lød det fra FCK-stjernen til Kroner.

Jes Mortensen havde efterfølgende ikke lyst til at kommentere, hvorfor FCK-spilleren søndag i Haderslev afviste tv-kanalen.

- Ingen kommentar, lød det kortfattet.

Daniel Ortved havde heller ikke lyst til kommentere søndagens episode.

ess Thorup efter sejr og fælles jubel: Vi har snakket meget om at være ét team.

Zankas afvisning kommer efter uge, hvor Jess Thorup over for B.T. har slået fast, FCK-spillerne altid skal stille op til interview, uanset om man har tabt eller vundet, og at Zankas episode med David Kroner var blevet vendt internt i klubben.

Zanka stillede da også op over for den skrivende presse og svarede blandt andet på, hvordan han følte, han havde rejst sig oven på den kritik, forsvarsspilleren modtog for sin dårlige præstation mod Randers.

- Vi spillede en god kamp, særligt i første halvleg. I anden halvleg pressede Sønderjyske os mere, og vi begik et par fejl.

- Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad folk mener om mine præstationer. Det er kun Jess Thorups mening, der betyder noget for mig. Jeg lavede én fejl mod Randers, som kostede et mål, og pludselig har jeg spillet verdens dårligste kamp. Sådan noget giver jeg ikke noget for, sagde Mathias Zanka til Ekstra Bladet som det sidste, inden han forsvandt ud mod holdbussen igen.

