Zanka: - Slipper for at stå her og svare på dumme spørgsmål

Det blev søndag til den tredje sejr i træk for FC København, da de slog FC Nordsjælland med 1-0 på udebane. Det er noget, som midterforsvarer Mathias Zanka Jørgensen godt kan mærke.

Det fortæller han i et interview med Canal 9.

- Man slipper for at stå her og svare på dumme spørgsmål. Det er egentlig den største forskel. Men der er også mere selvtillid og mere energi inden kampene. Folk glæder sig, og det kan man mærke i hele ugen, siger Zanka, der i pausen af FCK's hjemmekamp mod Randers i november var sur på TV3 Sport-reporter David Kroner over et spørgsmål.

Zanka og FCK har vundet de se seneste tre kampe. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Han peger endvidere på, at FCK havde deres vanskeligheder foran målet i kampen.

- Vi kunne godt have endt - sådan som vi brændte chancer i dag - med kun ét point. Men så kunne man stadig kigge på præstationen og egentlig være tilfreds med den. Det handler om at hele holdet præsterer, og vi ser godt ud som en enhed. Det synes jeg, at vi har gjort i de sidste par kampe, fortæller FCK-profilen.

Endelig havde han også godt med ros til FCN's Kamaldeen Sulemana, som, han ikke regner med, er i Danmark specielt længe endnu.

- Det er en af de drenge, som man skal være glad for at opleve, mens han stadig er i Superligaen, fordi han har selvfølgelig noget specielt, roser Mathias Zanka Jørgensen.

Den næste opgave for Zanka og FCK er mod FC Midtjylland i pokalturneringen på torsdag.

