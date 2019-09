Zankas melding til Bendtner: Har kniven for struben

MARBELLA (Ekstra Bladet): Landsholdsstopperen Mathias 'Zanka' Jørgensen er overbevist om, at Nicklas Bendtner kommer til at gøre alt, hvad han kan for at lykkes de kommende måneder i FC København.

Men han erkender også, at chancerne ikke er mange for den 31-årige angriber.

- Bendtner må nu vise, han er blevet en voksen mand. Og det her er en fantastisk mulighed for ham.

- Det har længe været sidste udkald for Nicklas. Han har kniven for struben. Men er der ét sted, hvor Nicklas gerne vil lykkes, så er det netop i FCK, mener Mathias 'Zanka' Jørgensen og uddyber:

- Men jeg tror også, at der er en god mulighed for at se den bedste udgave af Nicklas Bendtner. For nu er han hjemme, hvor han kommer fra, siger han.

Mathias 'Zanka' ved tirsdagens pressemøde for landsholdet i Spanien. Foto: Lars Poulsen

- Udfordringen er, at Nicklas ikke er i en fodboldmæssig tilstand, hvor han kan bidrage fra dag ét. Han har travlt, hvis han skal nå at sætte et aftryk.

- Det er helt afgørende han viser, han vil det her både på banen og udenfor. Men alle ved jo, at han har evnerne og talentet, mener Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Han kan godt følge FCK’s ide om at tilknytte Nicklas Bendtner på en meget kort kontrakt.

- Traditionelt har FCK altid haft stor glæde af en indlæg fra kanterne, hvor en stor, fysisk stærk angriber har været vigtig for holdet. Nicklas er typen, der kan suge boldene til sig og dele dem ud.

