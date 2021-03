Zeca: Det slår glæden ved fodbold ihjel

To afgørende VAR-domme sendte sejren til Vestegnen.

Først blev Kamil Wilczeks mål annulleret, og siden fik Andreas Maxsø et straffespark, da Jens Stage sendte en albue i nakken på Maxsø.

Skuffelsen og frustrationerne var store i FCK-lejren oven på nedturen på Vestegnen.

VAR har haft stor indvirkning på de seneste FCK-kampe. Både mod AGF, Lyngby og SønderjyskE var der kendelser til diskussion.

Andreas Maxsø header væk foran Kamil Wilczek, der scorede, men målet blev annulleret. Foto: Lars Poulsen.

Slår fodboldglæden ihjel

- VAR slår glæden ved fodbold ihjel. Du kan ikke længere juble i fodbold, fordi kampene bliver afbrudt og kendelser skal tjekkes, siger FCK-anfører Carlos Zeca.

Midtbanekollegaen Rasmus Falk stod med en tom følelse efter nederlaget, der nu sender Brøndby syv point foran dem.

- Hvis jeg skal se objektivt på det, så fylder VAR for meget.

- Når tre-fire kendelser skal tjekkes, forsvinder rytmen i kampen. Vi er alle interesseret i at få de rigtige kendelser og minimere fejlene, men vi er nødt til at stramme op på det her VAR, mener Rasmus Falk, der ikke vil svare på spørgsmål om brugen af VAR i Superligaen.

Carlos Zeca mener, at VAR dræber glæden ved fodbold. Han var ligesom resten af FCK-lejren frustreret efter nederlaget. Foto: Lars Poulsen.

Det vil cheftræner Jess Thorup gerne.

Han mener, at Jakob Kehlert det sidste kvarter brugte alt for lang tid foran tv-skærmen for at gennemse kendelserne.

- Der var for mange situationer, der bliver dømt ude fra VAR-vognen i stedet for på banen.

- Vores annullerede mål er ikke korrekt. Men det er sådan det er. Det er træls. Det må vi forholde os til.

- Men jeg føler ikke, at det er en topkamp værdigt, at der skal bruges så meget tid på at kigge på en skærm, siger Jess Thorup og uddyber:

- VAR er nyt og vi skal alle sammen lære af det. Men der må være en grænse for, hvor meget der skal tjekkes fra VAR-vognen. Dommeren skal stole mere på sine egne kendelser, påpeger han.

Jess Thorup erkender, at nederlaget var et stort tilbageslag for FCK i bestræbelserne på at være med i guldkampen.

- Vi kommer fra en periode med syv sejre og tre uafgjorte. Det bliver ikke nemmere for os, selv om der stadig er 36 point at spille om.

- Det er bestemt ikke blevet nemmere for os, efter nederlaget mod Brøndby, pointerer han.

Kæmpe VAR-drama: Brøndby knækkede FCK