Zeca kan få comeback for FCK

Han skal hyldes, inden han drager mod Grækenland.

Han har ikke spillet siden oktober.

Men det kan han komme til søndag.

For Carlos Zeca er med i FC Københavns trup til opgøret mod Randers FC søndag.

Det melder de nykårede danske mestre lørdag.

Ekstra Bladet spurgte cheftræner Neestrup ved fredagens træning:

- Er der en chance for, at Zeca kommer på banen og bliver skiftet ind?



- Jeg vil ikke kommentere det. Det eneste, jeg kan sige omkring Carlos, er, at jeg kan garantere alle FC Københavnere om, at han får en god dag søndag, og jeg tror, det bliver meget rørende, sagde han til Ekstra Bladet.

