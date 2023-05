Zeca stopper i FCK: Tilbudt toårig aftale i storklub

Det har ligget i kortene, men nu er det officielt.

FC Københavns anfører, Carlos Zeca, forlader klubben efter denne sæson, hvor hans kontrakt udløber. Det oplyser FC København i en pressemeddelelse.

'Tiden er kommet til at sige farvel. Alle skal vide, at jeg har været meget glad for at være her og meget stolt over at have spillet for klubben og for fansene,' udtaler han i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Alle eventyr stopper på et tidspunkt, men indtil sæsonen er slut, vil jeg være her og gøre alt hvad jeg kan for at hjælpe holdet til at nå deres mål.'

På vej hjem

FC København skriver, at den mangeårige anfører får sin hyldest i Parken 4. juni i forbindelse med den sidste kamp i sæsonen mod Randers FC.

Tirsdag har flere græske medier beskrevet, hvordan det er Panathinaikos, som har fået fingrene i den 34-årige midtbanespiller.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Zeca fået tilbudt en toårig kontrakt i den græske klub, som har tørnede ud for fra 2011 til 2017 inden skiftet til den danske hovedstad.

Her er det forventningen, at en underskrift inden længe bliver sat.

Mesterskaber med i bagagen

Sportschef i FC København, Peter Christensen, udtaler i pressemeddelelsen, at de ønsker Zeca og hans familie det bedste i fremtiden.

'Han har givet sig 110 procent for klubben og har været en stærk leder både på og udenfor banen. I de perioder, han ikke selv har kunnet spille, har han været der for sine holdkammerater i tykt og tyndt'.

Carlos Zeca har været i den københavnske klub i seks år, men har været præget af to slemme knæskader. Seneste uheld fandt sted tilbage i oktober kort efter, han ellers gjorde comeback på banen.

Han har ikke været i aktion siden.

Carlos Zeca nåede at spille 193 kampe for FC København. Han har i alt vundet to danske mesterskaber med klubben.

