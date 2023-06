Zecas svære farvel: - Det var ikke kun op til mig

Øjnene er våde. Blikket er tomt.

På en bakkeskråning på FCK's træningsanlæg sidder en fortvivlet fan, der har svært ved at kapere, hvad der er ved at ske. Lige foran ham står klubbens anfører, Carlos Zeca. Ham, der inden længe er fortid i klubben.

Zeca tager fat i hænderne på den tydeligt berørte og fortvivlede tilhænger, der ikke er klar til at skulle sige farvel.

- It is going to be okay, siger Zeca, mens han trøster og takker tilhængeren, som selv har svært ved at finde ordene.

Få øjeblikke senere kigger José Carlos Gonçalves Rodrigues - eller bare Carlos Zeca - ud på den plæne, han har trænet på gennem seks år.

- Det er svært.

- Det er mennesker, som jeg har set og har lært at kende gennem seks år. Når du ser dem ofte og snakker med dem, kommer du til at lære dem lidt at kende. De har også været en del af mit liv her, siger han til Ekstra Bladet.

Carlos Zeca og FC København skilles, når anførerens kontrakt udløber efter sæsonen. Foto: Linda Johansen

- Jeg kommer videre

Zeca smiler, mens han siger det. Men bag det altid venlige smil fornemmer man, hvor skrøbeligt det hele er.

For siden det blev officielt, at FC Københavns anfører efter sæsonen vender tilbage til græske Panathinaikos, har Carlos Zeca været igennem hele følelsesregisteret.

Egentlig virker han afklaret. Det er også det, han siger i interviewet.

Men under overfladen lurer følelsen også af, at det ikke alene har været Carlos Zecas beslutning, at tiden i FCK nu er forbi.

- Jeg har taget min beslutning, og jeg står ved den. Det er det rette tidspunkt, og jeg ser frem til at sige farvel til mine fans, vores fans og alle dem, der arbejder for den her klub.

Tilbage i oktober blev Carlos Zeca ramt af en ny alvorlig knæskade, der har holdt ham ude lige siden. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Du siger, du har taget beslutningen, men har det alene været din beslutning, at du stopper i FCK nu?

- Det er ikke altid op til én person. Men det er en beslutning, der er taget, og det er lige meget nu. Klubben kommer videre, jeg kommer videre.

- Tiden er kommet. Ingen bliver i en klub for evigt. Spillere kommer og går, men klubben forbliver. Jeg er bare en passager på rejsen.

Foto: Linda Johansen

- Ting kan blive misforstået

Det er dog ikke en hvilken som helst passager, der steg på FCK-toget tilbage i 2017.

I sin debut scorede nyindkøbet fra Grækenland til 4-2 mod rivalerne fra FC Midtjylland, inden han i sin jubelscene gjorde honnør ud mod tilskuerne. Efterfølgende blev han kåret til kampens spiller af klubbens fans.

Fra første minut i den hvide trøje havde han vundet deres hjerter, og lynhurtigt blev den spinkle midtbanespiller en af de helt tunge skikkelser i Parken og på træningsanlægget på Frederiksberg.

Ikke for sine mål, men for sin personlighed og tilstedeværelse på og uden for banen.

Carlos Zeca nåede 193 kampe for de københavnske løver. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Han blev en leder, der nu kan se tilbage på seks år, som blandt andet har budt på tre danske mesterskaber og store oplevelser i Europa.

- Mange fans er kede af at se dig forlade dem nu. Har klubben gjort nok for at beholde dig?

- Jeg vil sige, at klubben gjorde alt for at gøre mig glad og for, at jeg kunne præstere i de seks år, jeg var her. Jeg vil ikke sige, at de gjorde eller ikke gjorde nok for det. Der er ting, der ellers kan blive misforstået.

Fatter det ikke helt

Nu forlader han klubben som en af de største spillere i FC Københavns historie.

En af dem, der derfor også bringer tårerne frem hos fansene, når det nu er forbi.

- Måske har jeg ikke helt indset, hvor stort et indtryk, jeg faktisk har gjort. Det kan være, det vil det gå op for mig i fremtiden, men det er nok ikke helt gået op for mig.

34-årige Carlos Zeca har skrevet under på en toårig aftale med græske Panathinaikos. Foto: Linda Johansen

Resultaterne er han ikke overrasket over. De er gået som forventet. Men hans egen betydning i klubben er kommet bag på ham.

- Jeg vidste ikke, at jeg ville blive anfører så hurtigt og i så lang tid. At jeg ville have skabt det image, som jeg måske har. Det havde jeg virkelig ikke regnet med.

Derfor er det også med et smil på læben, at kaptajnen forlader skibet.

- Der er store talenter på min position, der kan tage over. Nu er det deres tur til at shine.

- Jeg aner ikke, hvad jeg skal

Carlos Zeca har ikke gjort sig mange tanker om, hvad der skal ske, når karrieren er forbi - og dog. En lille drøm ligger og lurer. Foto: Linda Johansen

Inden længe vender han snuden mod Grækenland. Tilbage til den klub, han kom fra. Storklubben Panathinaikos.

Carlos Zeca er glad for og taknemmelig over, at karrieren kommer til at fortsætte lige præcis der.

Han er glad for, at præsidenten i klubben har givet ham chancen og en toårig kontrakt, selvom den portugisisk-fødte græker ikke har spillet et minuts fodbold, siden han blev ramt af sin anden slemme knæskade tilbage i oktober.

Det bliver samtidig hans sidste kontrakt, forsikrer han. I græske medier er det blevet beskrevet, hvordan der også venter ham en rolle i klubben, når han engang lægger støvlerne på hylden.

Men så langt er han endnu ikke kommet med planerne.

- Det er ikke 100 procent sandt, men heller ikke 100 procent løgn. Vi har ikke haft store snakke om det. Det eneste, jeg har sagt, er, at jeg ville tilbage for at præstere på banen og hjælpe holdet der.

Carlos Zeca spillede fra 2011 til 2017 i netop Panathinaikos, inden han rejste til den danske hovedstad. Foto: Sebastian Buur Gunvald/POLFOTO

- Der er rigtig mange, der har sagt til mig, at jeg skal tænke på, hvad jeg vil efter karrieren. For at være ærlig har jeg ingen anelse om, hvad jeg kommer til at gøre. Jeg tænker så meget på at komme tilbage og spille.

Den 34-årige midtbanespiller lægger dog ikke skjul på, at han nok alligevel går med en lille drøm i maven.

- Når jeg tænker over det nu, så vil jeg gerne være sportsdirektør. Eller i hvert fald være et eller andet i klubben.

- Jeg ved godt, at jeg så ville skulle lære en masse, og at det ikke er noget, man kan gøre fra den ene dag til den anden. Men når jeg afslutter karrieren, kommer jeg til at have masser af tid til at forberede mig på de opgaver, der venter.

Carlos Zeca er søndag udtaget til truppen mod Randers FC, når de nykårede danske mestre runder sæsonen af i Parken.

