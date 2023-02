14 dage efter handel: Nu kommer han

FC Midtjylland hentede på deadline dag Emam Ashour i egyptisk fodbold.

Først 14 dage senere har han tilsluttet sig sine nye holdkammerater. Det oplyser FC Midtjylland på klubbens hjemmeside sent tirsdag aften.

Egypteren har ventet på at få sin arbejdstilladelse på plads, før han kunne tilslutte sig FC Midtjylland. Tirsdag aften landede Emam Ashour så i Lissabon, hvor FCM opholder, og kunne for første gang selv sætte ord på skiftet til dansk fodbold.

- Det har ikke været nemt for mig at skulle vente så længe på at få lov til at træne med holdet. Særligt ikke før en så stor kamp som på torsdag i Europa League, siger Emam Ashour og fortsætter. Nu er jeg her endelig, og jeg er begejstret over at blive en del af holdet, siger 24-årige Emam Ashour.

Den egyptiske midtbanespiller, som er blevet udstyret med trøje nummer 10, har mens han har ventet på sin arbejdstilladelse fået tilsendt et træningsprogram af FCM, så han er klar til at bidrage fra første fløjt.

Der kan allerede blive brug for ham torsdag, hvor FC Midtjylland møder Sporting CP i Europa League. Derudover har Emam Ashour en klar ambition om at få FC Midtjylland tilbage til toppen af Superligaen.

Emam Ashour har ni egyptiske landskampe på cv'et, og han skifter fra Zamalek i hjemlandet. Han bliver den blot anden egypter til at tage en FC Midtjylland-trøje over hovedet.

Den første var Mohamed Zidan, der spillede i klubben fra 2003 til 2005. Han hjalp også FC Midtjylland med dele af forhandlingerne har Claus Steinlein tidligere fortalt til Tipsbladet.

Han træner for første gang med sine nye holdkammerater onsdag.

