20 timers samtale var afgørende

Det var mod FCM-direktør Claus Steinleins vilje, at Albert Capellas overhovedet kom i betragtning til at overtage cheftrænerposten i FC Midtjylland.

Faktisk var han lynhurtig til at strege spanierens navn fra kandidatlisten, da den første store bruttoliste blev udarbejdet.

- Da jeg kiggede ned over listen med træneremner, var der mange navne. Vi gennemgik dem alle, nogle af dem grønne, andre gule og røde.

- Jeg må sige, at Albert var helt rød for mig, efter at han har været mange år i Barcelona, sagde Claus Steinlein på det pressemøde onsdag formiddag, hvor Albert Capellas blev præsenteret på MCH Arena.

- Jeg havde nøjagtig de samme bias som fans og eksperter, og jeg sagde nøjagtig det samme, da jeg hørte hans navn, sagde Steinlein, der stejlede på Barcelonas boldbesiddende spillestil.

Claus Steinlein har fået et mere kærligt blik på Albert Capellas, som processen er skredet frem ... Foto: Ernst van Norde

Claus Steinlein skulle overvinde sin egen skepsis før FCM's nye cheftræner blev fundet. Foto: Ernst van Norde

Akademidirektøren fra FC Barcelona viste sig dog ved nærmere eftersyn at matche de kriterier, som klubben havde sat op for sin kommende cheftræner, og så måtte Claus Steinlein lade fordommene fare.

- Jeg fik at vide, at jeg skulle åbne øjnene lidt op, og efter 20 timers samtale med Albert var jeg ikke i tvivl, siger Claus Steinlein.

- For mig var samtalerne en aha-oplevelse, sagde FC Midtjylland-direktøren, der på den facon blev tvunget ud af den tankegang, som indirekte har ført FC Midtjylland ud i den usædvanlige situation, hvor de efter bare fire kampe efter sommerpausen valgte at fyre Bo Henriksen.

Klubben har altid haft danske trænere, og de har haft for vane at hente cheftrænere i egne rækker eller i et snævert felt af velkendte navne.

Tidligere AaB-boss Allan Gaardes firma, One Nexus, fik til opgave at kortlægge et internationalt felt af alternativer for at rykke FC Midtjylland.

Flere gange i forbindelse med præsentationen af Capellas sammenlignede Steinlein det med FCK's ansættelse af Roy Hodgson, der flyttede kulturen i Parken.

Nu kom Hodgson imidlertid til FCK med 24 års cheftræner-erfaringer fra Inter, Malmö og Schwiez' landshold.

Albert Capellas har slet ikke den ballast, men han har været helt inde i hjertet af Borussia Dortmund og Barcelona i assistentroller.

- Jeg har ikke været cheftræner før, fordi jeg ikke har baggrunden. Jeg har ikke en fortid i fodbold. Jeg har arbejdet mig til det hele, forklarede Albert Capellas.

- Tror du ikke, det er et pres at træne Andrés Iniesta og Lionel Messi, skød han skarpt igen, da netop den manglende erfaring blev bragt op.

Albert Capellas skal dyrke drømmen i FCM, men også udfordre den indgroede kultur i klubben. Foto: Ernst van Norde

Pointen er naturligvis til at føle på, men realiteterne er, at FC Midtjylland skal mod top 50 i Europa med en 54-årig mand i spidsen som kun med det danske U21-landshold har prøvet presset i spidsen.

Og der er nok at tage fat på hos FC Midtjylland, der blot har vundet én kamp efter sommerpausen.

Sidst de hentede en U21-landstræner gik det imidlertid meget godt. Jess Thorup vandt guldet til heden i 2018.

